Felipe González destroza la reunión del PSOE con Puigdemont en una frase letal

"¿Por quién me tomas?", cuatro palabras del ex presidente al ser preguntado por el polémico encuentro en Bruselas. Sobre los socios de Sánchez: "Ninguno hubiera votado la Constitución"

"¿Por quién me tomas?", cuatro palabras le han bastado al ex presidente del Gobierno, Felipe González, para evidenciar su malestar por la reunión entre el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el prófugo Carles Puigdemont para lograr los apoyos de este último a la investidura de Pedro Sánchez.

Preguntado a la salida del acto en el Congreso de la jura de la princesa Leonor sobre si “usted se hubiera hecho esa foto”, Felipe González ha sido muy claro, mostrando una vez más su discrepancia con el sanchismo y sus planes de dar una amnistía a los condenados del procés independentista catalán.

Felipe González no ha querido insistir en el tema -aunque se notaba que le molesta- argumentando que que "hoy es el día de Leonor y realmente no es comparable", aunque ha dejado otra puya sobre la reunión de Santos Cerdán con Carles Puigdemont que "quedaron muy apropiados".

El ex presidente del Gobierno ha recordado que “yo también soy del PSOE” y que no iba a decir nada más sobre el tema de la foto y si le incomodaba pues “espero llegar al coche y no decir nada más porque si no vamos a estropear un buen día que hace 37 años que no se produce”.

Felipe González también ha dejado un recado para los socios de Pedro Sánchez como Sumar o los independentistas vascos y catalanes, que no han asistido al acto de jura de Leonor, subrayando que “me parece que ninguno de los ausentes hubiera votado la Constitución hoy”. Una forma sutil de señalar que los aliados del sanchismo se sitúan fuera del marco constitucional.