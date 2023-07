El boicot feminista con papeletas tachadas que preocupa en el PSOE

Empiezan a hacerse virales los votos socialistas con el lema “feminismo no vota traidores” que se consideran nulos. Colectivos feministas llaman así a protestar por la ley trans o sí es sí

Una papeleta del PSOE con el lema escrito en rotulador “feminismo no vota traidores” es una de las iniciativas virales que están promoviendo colectivos feministas para las elecciones del próximo 23 de julio y que algunas personas ya han mostrado en el voto por correo. Una iniciativa que empieza a preocupar en las filas socialistas, pues todos estos son votos nulos que pierde la izquierda.

Los colectivos feministas quieren protestar así por leyes del Gobierno de Pedro Sánchez como la ley del sólo sí es sí o la ley trans que a su juicio ha dejado desprotegida a las mujeres, aún a costa de saber que su voto se perderá. Pero ante todo no quieren votar al PSOE.

“Lo he pensado muchos días y noches, hasta lloré anoche, pensando en mi padre y mi abuelo. Pero hoy he votado pensando en mis seis sobrinas, todas mujeres, menores de edad y en que a su tía aún le quedan años para luchar por ellas”, señala una mujer mostrando la papeleta del PSOE con el lema escrito “feminismo no vota traidores” al depositar el voto por correo.

Otra feminista respalda la iniciativa con señalando que “tras 27 años votando al mismo partido, el 23 de julio participaré en la campaña de ‘voto nulo feminista’ porque habéis permitido a la ultraderecha llegar a las instituciones. Porque habéis abandonado y silenciado el feminismo. Porque nos matan, nos violan, nos explotan y no hacéis nada”. Estos votos nulos feministas, que irían a candidaturas de izquierdas, se pierden, un problema más para Pedro Sánchez.