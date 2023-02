Ana Beltrán, una de las dirigentes del PP de Casado, anuncia que padece cáncer

Ana Beltrán, actualmente diputada del PP en el Congreso por Madrid, ha anunciado en sus redes sociales que padece cáncer de mama, un contratiempo que le va a obligar a dejar de manera temporal la vida política o al menos a reducir su actividad.

Así lo ha expresado en su mensaje en Twitter, donde ha demostrado la valentía que le caracteriza. Beltrán, que entre otros cargos fue presidenta del PP de Navarra y Vicesecretaria de Organización del partido con Pablo Casado, afronta este contratiempo asegurando que está "tranquila y fuerte" ante lo que tiene que afrontar.

Me han diagnosticado un cáncer de mama que me va a obligar a reducir durante un tiempo mi actividad política y parlamentaria, mientras me someto al tratamiento adecuado. Estoy tranquila y fuerte. Toca luchar, pero a eso estoy acostumbrada 😉 pic.twitter.com/l4M5bSIPy2