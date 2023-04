Podemos ataca otra vez a la corona: "no es posible una monarquía feminista"

Isa Serra ha asegurado que no hay posibilidad de pensar en una "monarquía feminista" en la figura de la Princesa Leonor, dado que la institución es contraria a los valores de igualdad

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que no hay posibilidad de pensar una "monarquía feminista" en la figura de la Princesa Leonor, dado que la institución es contraria a los valores de igualdad de este movimiento.

"Es evidente que la institución monárquica, la monarquía, como régimen político es contraria a los valores del feminismo", ha planteado durante una mesa de debate en el marco de la 'Fiesta de la Primavera' de la formación, precisamente centrada sobre la corona y la república.

"El feminismo es republicano"

Serra ha proclamado que el "feminismo es republicano" y es un movimiento social que quiere la igualdad, cuando precisamente la monarquía "es lo contrario a la igualdad, lo contrario a que todos somos iguales"

"Yo creo que no hay posibilidades de pensar una monarquía feminista que es, de hecho, lo que, ante la situación que estamos viviendo en nuestro país con la fuerza del feminismo, pueden querer plantear algunas élites en torno a la figura de Leonor y como una salida de vamos a renovar y hacer más feminista esta institución. No creo que eso no es posible", ha lanzado.

También ha llamado a pensar en qué valores transmite la monarquía en el país, dado que la corona está compuesta por una "familia católica".

Por otro lado, ha afirmado que la institución monárquica está en una "crisis de legitimidad", dado que a su juicio representa solo a la derecha y a las élites económicas del país.