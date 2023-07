Felipe González frente a Zapatero: los ex destapan la batalla interna en el PSOE

Frente a un ZP entregado a la causa sanchista, el primer ex presidente socialista reclama que gobierne la lista más votada y critica a los socios de Sánchez por “insultar” al PSOE

El PSOE tiene dos expresidentes del Gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y por ahora el primero permanecía callado durante esta precampaña antes del 23 de julio frente a la intensa turné mediática del segundo con su defensa apasionada del sanchismo. Hasta hoy, cuando Felipe González ha dado su opinión y no es precisamente coincidente con la de Pedro Sánchez o Zapatero.

Es más, las palabras de Felipe González, en un artículo de la Nueva Revista de la Universidad de la Rioja, son un traspiés a los pactos Frankenstein con los que Pedro Sánchez llegó al poder y que aspira a reeditar si la derecha no tiene mayoría. El ex presidente del Gobierno directamente ha pedido que “gobierne la lista más votada cuando no haya otra opción y superar así los bloqueos políticos”.

Esta tesis de Felipe González coincide con la de Alberto Núñez Feijóo, que asegura que sólo será presidente si gana las elecciones y no con un pacto de perdedores, y pone en entredicho a Pedro Sánchez o la campaña de Zapatero blanqueando sus pactos.

Felipe se une a otras voces socialistas críticas

Es más, Felipe González critica a los socios de Pedro Sánchez e indica que “me ofende que insulten al PSOE los que dicen que son sus socios. Es sistémico” y que “aunque aparecen como iguales los que aparecen en bloque, son los menos iguales”, otro dardo a los socios actuales del PSOE.

Este artículo de Felipe González, más allá de sus diferencias con Pedro Sánchez, deja en evidencia que hay mucho ruido interno en el PSOE, con una guerra contenida que puede estallar tras el 23 de julio si Sánchez pierde la Moncloa. Felipe González no está solo, sino que también escriben en defensa de los pactos entre los dos grandes partidos ex dirigentes como Ramón Jáuregui o Elena Valenciano.

Además, se une a las palabras del ex ministro de Cultura, César Antonio Molina, que pidió el voto a Feijóo "para que los fantasmas de un lado y de otro no tengan opción" o de referentes feministas cercanas al PSOE, como Amelia Valcárcel, que también mostró su confianza en el líder del PP tras la chapuza de la ley del sólo sí es sí.