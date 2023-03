El diputado Cambronero airea el insulto de Sánchez contra él, Sayas y Adanero

La insólita moción de censura de Vox que se debate este martes en el Congreso de los Diputados ha derivado en un debate que a la mayoría de los analistas le ha parecido "estrafalario". Pero, además, el cara a cara telonero previo a la intervención del candidato Ramón Tamames, ha provocado efectos colaterales en el resto del hemiciclo.

Buena prueba de ello ha sido el protagonismo involuntario del diputado del Grupo Mixto y ex de Ciudadanos, Pablo Cambronero, que se ha sentido aludido por una referencia del presidente a él y a los exdiputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Tres de los mayores azotes parlamentarios del jefe del Ejecutivo.

🔴 ATENCIÓN A ESTO.@sanchezcastejon me insulta en su discurso de la moción de censura llamándome “tránsfuga solitario”



Y eso que aún no me han dejado hablar en la Cámara.



Usa una réplica a @Santi_ABASCAL en una intervención muy mediática para aludirme, interesante… pic.twitter.com/DBOkyvh1QG