Un niño "dispara" a un agente: el odio a la Guardia Civil en el País Vasco

Este fin de semana ha tenido lugar en Oñate (Guipúzcoa) el llamado “Alde Hemendik Eguna” (Que se vayan de aquí), una celebración contra la Benemérita en la que son normales estas imágenes

Este domingo se ha viralizado en las redes sociales un vídeo en el que un niño de unos 6-7 años apunta, en Oñate (Guipúzcoa), con un rifle de juguete a una persona disfrazada de agente de Guardia Civil con la típica cabeza de gigantes y cabezudos, utilizada para caricaturizar en este caso a la Benemérita. Todo ello mientras se escucha el “Alde Hemendik Eguna”, es decir, “Que se vayan de aquí”, lema que utiliza el independentismo vasco para mostrar su repulsa hacia los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas y exigir que su marcha del País Vasco.

Oñate (Guipúzcoa). Celebración del grotesco espectáculo contra la Guardia Civil, el “Alde Hemendik Eguna” (Que se vayan de aquí). Aquí vemos a un niño simulando disparar a un agente. Una sociedad fanática y enferma y un gobierno central incluso más. pic.twitter.com/SqQy4go2mP — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) June 23, 2024

Una de las cosas que han destacado varios usuarios de las redes ha sido que el arma es de “broma” pero la actitud del menor da hasta miedo. Esta celebración se trata de una protesta en la que a las tradicionales pancartas y cánticos se unen este tipo de actuaciones o la quema de banderas de España o de símbolos de la Benemérita como puede ser el tradicional tricornio. Oñate, por motivos más que evidentes, es considerado uno de los destinos más peligrosos para los agentes de la Guardia Civil.

Macarena Olona estalla contra estas imágenes

Entre las numerosas críticas a lo sucedido, una de las más contundentes ha sido la de Macarena Olona. La ex de Vox les ha mandado su apoyo, les ha pedido una reacción oficial por parte del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y ha criticado que no se puedan disolver este tipo de protestas por la fuerza: “Si una parte de la sociedad está enferma, es obligación moral de la sociedad mayoritaria protegernos por Ley. Y esa Ley existe. Pero no hay voluntad política de aplicarla. No se permite que nuestras Fuerzas del Orden se personen, identifiquen, disuelvan, y, si es necesario, carguen con la Fuerza legítima”.

De hecho han sido dos los post que han dedicado la que fuera portavoz de los de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. El segundo contestando a una publicación de La Razón.

El “Ospa Eguna” o “Alde Hemendik” son “manifestaciones” comunes del independentismo vasco que se organizan durante esta época del año y que no se limita solo a Oñate, sino a las localidades más pro-independentistas de todo el País Vasco y Navarra.