Condenado el exconsejero de Interior catalán por poner escolta a Puigdemont

Miquel Buch ha sido condenado al contratar de manera ilegal un sargento de los 'mossos' para que protegiera al fugado en Bruselas. Intentaron camuflarlo de asesor para librarse.

Nuevo varapalo judicial para el independentismo en forma de condena. Esta vez el condenado es Miquel Buch, exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, acusado de designar de manera ilegal al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente Carles Puigdemont en el extranjero. Todo ello tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y por el que el actual líder de Junts puso pies en polvorosa hacia Bélgica para convertirse en prófugo de la justicia.

En concreto y según el fallo de la sentencia, el juez condena a Buch a cuatro años y medio de cárcel y nueve años y medio de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. Pena parecida la que le ha caído al sargento que contrató Buch, Escolà, que además de encargarse de esa seguridad de Puigdemont en Bélgica aunque, oficialmente, era su asesor. Algo que ha quedado demostrado que no era así. Ayudó al líder independentista a salir de Cataluña aquel 29 de octubre de 2017. También ha sido condenado como cooperador necesario del delito de prevaricación.

Miquel Buch durante su juicio en la Audiencia de Barcelona

Para intentar evitar sendas condenas, las defensas tanto de Buch y Escolà reclamaron la absolución y en su declaración el exconseller negó que hubiera nombrado al mosso como asesor para que pudiera seguir escoltando. Además llegó a expresar que "nunca" habló con Puigdemont sobre su servicio de protección. Finalmente no ha surtido efecto y la justicia les condena por este comportamiento claramente irregular.

Además, hay que recordar que en la última jornada de juicio, Buch arremetió duramente contra los directores de la investigación de los Mossos d'Esquadra sobre el caso. El que fuera consejero de Interior del Gobierno catalán consideraba "cargada de subjetividad, prejuicios, errores y mala fe" dicha investigación, dirigida por el intendente Toni Rodríguez, que en 2021 fue cesado del cargo de director de la División de Investigación Criminal (DIC) y trasladado a la comisaría de Rubí (Barcelona).

Nueva condena a un miembro del independentismo que llega en medio de las exigencias de Puigdemont a Sánchez para apoyarle en la investidura. Otro claro ejemplo de que independentismo e ilegalidad van, por mucho que se empeñe en camuflarlo Sánchez y su séquito, de la mano.

El Tribunal Supremo rechaza los recursos contra los insultos

Además, siguiendo con los temas legales y el independentismo, el Tribunal Supremo ha rechazado este jueves los recursos que presentaron Vox y tres ex diputados de Ciudadanos contra los indultos que el Gobierno concedió en 2021 al ex presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al ex secretario general de Junts y ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

El expresidente de la ANC y exdiputado de Junts, Jordi Sànchez (i) y el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El Alto Tribunal ha considerado que ni partidos ni diputados están legitimados para impugnarlos y por ello dan esa respuesta negativa. Al apreciar esta falta de capacidad, los magistrados ni siquiera han entrado a estudiar el fondo del asunto, por lo que el Supremo no se ha pronunciado sobre el asunto y el detalle realmente importante: la legalidad de la medida de gracia otorgada por Moncloa.