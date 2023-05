La semana horrible de Bolaños: ridículo, destierro y hospital

La puntilla a la situación política y personal del ministro Bolaños, tras el circo del Dos de Mayo, ocurrió este sábado con su ingreso hospitalario de urgencia por un cólico biliar

Informábamos este sábado que al ministro Bolaños le habían ingresado de urgencia en un hospital madrileño y que sería operado en horas a consecuencias de un cólico motivado por piedras en la vesícula. Desde luego, no ha sido una buena semana para el titular de la cartera de Presidencia, pues a los dolores ocasionados por esta dolencia, que parece que padecía desde hacía días, se han sumado los dolores de cabeza generados por el circo que protagonizó en las celebraciones del Dos de Mayo, en Sol.

Las repercusiones de tan esperpéntico comportamiento le han salpicado de lleno, tanto es así que el presidente Sánchez, de quien hasta el día de marras era lacayo de plena confianza, le ha apartado del núcleo duro y lo hace a las puertas de la campaña electoral.

Silencio rotundo

Se venía venir. Que el jefe del ejecutivo no saliera a defender la actuación de su ‘hombre de confianza' en el vodevil del pasado sábado, cuando tuvo el atril dispuesto desde Málaga, dejaba claro su malestar, su enfado, según se rumoreaba en Ferraz. Los planes no habían salido de acuerdo a la estrategia prevista. Los episodios, que se difundieron de forma viral desde ese Dos de Mayo, han mellado la confianza del presidente en su mano derecha.

Hubo silencio por parte de Sánchez y también por la del interesado. De hecho aunque participó al día siguiente del incidente en un acto junto con la ministra de Transportes -el homenaje a las víctimas españolas del nazismo, en Nuevos Ministerios, en Madrid,- no hizo declaraciones. Tampoco durante su asistencia al Congreso de los Diputados ante la visita de Estado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien realizó una intervención ante parlamentarios españoles.

En su agenda figura también que presidió la reunión a puerta cerrada de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, en el Complejo de la Moncloa, en la que se prepara el Consejo de Ministros de la semana siguiente. Por tanto, las últimas palabras de Bolaños son las que pronunció tras el ‘altercado’, cuando convocó a los periodistas, sin aceptar preguntas, para contestar a los "crispadores" y "odiadores" que le criticaron por acudir a los actos institucionales.

Las palabras del presidente

La puntilla del fin de la era Bolaños en la vida política de Sánchez la ha marcado el propio presidente, al que no le quedó más remedio que salir al paso en rueda de prensa desde Moncloa, incapaz de rehuir el bombardero de preguntas referentes a este asunto. Entonces pudo hacerlo, pudo despejar dudas y dar un paso al frente por él. Pero no lo hizo y se limitó a decir que "en democracia" hay "unas mínimas reglas para la convivencia" y "lo relevante es siempre respetar las reglas porque si no se respetan las reglas quien no la respeta pierde toda razón".

Bolaños permanecerá de baja médica durante los próximos días y por tanto su agenda política se ha anulado. Tendremos que esperar para ver de qué forma se acomoda a la campaña electoral, si es que lo hace, o si el presidente decide prescindir del ministro.