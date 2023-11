Sumar hace el 'trabajo sucio' del PSOE: referéndum y querella contra el CGPJ

Errejón ya reconoce que “no hay otra solución que un referéndum” y los de Yolanda Díaz atacan a los jueces que aprobaron la declaración contra la ley de amnistía acusándoles de “prevaricar”

Sumar, la formación dirigida por Yolanda Díaz y otra pata del Gobierno de Pedro Sánchez, parece que anticipe los futuros movimientos del Ejecutivo y ya adelanta dos aspectos: la posible celebración de un referéndum de independencia en Cataluña y el ataque a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se expresaron contra la ley de amnistía. El PSOE por ahora niega ambos aspectos, pero ya saben, en el sanchismo lo que hoy es ‘no’ mañana es ‘un cambio de opinión’.

Así, el diputado de Sumar en el Congreso y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha defendido la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña acordado con el Estado con la excusa de que “creo que no hay ninguna otra solución”. Errejón verbaliza algo que el PSOE por ahora no admite, pero que tanto desde ERC como desde Junts no han renunciado y que incluso los de Carles Puigdemont señalan que quieren hacer negro sobre blanco en su pacto con el PSOE.

Querella contra los vocales del CGPJ

Y en esta estrategia de Sumar de hacerle el trabajo sucio al PSOE, la formación de Yolanda Díaz ha anunciado que interpondrá una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del por su “inaceptable intromisión en la función legislativa del Congreso”, al autorizar y participar en el pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la Ley de Amnistía. Una maniobra que muchos ven para amedrentar a los jueves críticos con la amnistía.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha desmarcado de la querella anunciada por Sumar diciendo que “prefiere tender puentes” con el CGPJ y que la querella “es de una fuerza política que no es el PSOE”. Pero lo que olvida Bolaños es que Sumar es parte del Gobierno, no es una fuerza más, y que estos movimientos no son casuales.

Desde el PP la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Fúnez, ha considerado la querella de Sumar como " el mejor ejemplo del desgobierno" en el se encuentra ahora mismo España. "Es una querella de un partido político, pero no debemos olvidar que forma parte del Gobierno y, por lo tanto, no es una parte del Gobierno el que se querella, sino que es el Gobierno en sí".