Escrivá toma una decisión que llega mal y tarde con la crisis migratoria

El oscurantismo reinante en el Gobierno en torno al traslado de inmigrantes desde Canarias a las diferentes Comunidades y ayuntamientos ha traído de cabeza durante la semana pasada a estos últimos. La falta de información desde los diferentes ministerios que gestionan este asunto molesta, y mucho, a los implicados. Ha tenido que salir José Luis Martínez-Almeida y más alcaldes de ciudades de peso para provocar la reacción, tardía, del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este domingo el alcalde de Madrid apuntaba directamente al encargado de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y le pedía que dejara de esconderse detrás de los delegados de Gobierno en los diferentes territorios. Su mensaje era rotundo: que aclaren los criterios que se van a seguir respecto al reparto de inmigrantes. Y es que parece que la cosa va a ir para largo y Canarias necesita esa ayuda. De eso no hay duda.

👉 Me gustaría que el ministro Escrivá diera la cara de una vez, que dejara de insultar a todo el que no piensa como él y le pediría que no se esconda detrás del delegado del Gobierno en Madrid con el que sí he hablado en las últimas horas



