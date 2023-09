Bolaños deja ver los planes del PSOE y demuestra que están rendidos a Puigdemont

Pedro Sánchez da por hecho que acabará revalidando legislatura y sabe que lo hará gracias a los independentistas catalanes. Negocia el futuro de España dando concesiones a aquellos que quieren estar fuera de ella. Sería un buen chiste pero lo triste es que es real como la vida misma. Sin embargo, su plan es intentar camuflar lo máximo posible que van a conceder una amnistía para los imputados en el 'procés'. Solo hay que ver a Yolanda Díaz y su invento de los tres tipos de amnistías.

Otra realidad que no aceptan en público pero que es palpable y evidente es que el PSOE está a los pies de Junts y el fugado Carles Puigdemont. Pero, como decimos, el objetivo es disimularlo lo máximo posible. Es por ello que este lunes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que los tratos de investidura no van a hacerlos públicos hasta que sean oficiales. Es decir, lo esconden hasta el último momento para evitar el bochorno.

"Los acuerdos, cuando los haya, serán públicos", ha insistido Bolaños ante las preguntas de los periodistas, poniendo el énfasis en que las conversaciones de su partido en estos temas “siempre son discretas”. La pregunta viene en relación a las declaraciones, de este lunes también, de la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, quien ha afirmado que las negociaciones con el PSOE sobre la investidura "avanzan con dificultad y necesitan mejorar". Unas declaraciones para reiterar que la pelota está sobre el tejado de la formación de Pedro Sánchez, lo que le pone a los pies de ERC y también de Junts.

Bolaños: “Estamos haciendo todo lo posible para que el catalán sea oficial en la UE”

El ministro, para dar la dosis de servilismo correspondiente al separatismo catalán y que no se pongan nerviosos, ha dicho que están haciendo todo lo posible para que el catalán sea oficial en la Unión Europea. También el euskera y el gallego. Una medida que no ven con buenos ojos desde las altas instancias del Parlamento europeo pero que no se descarta porque, legalmente, es posible.

Para el Gobierno es un motivo de orgullo poder facilitar que las lenguas cooficiales en España también sean lenguas oficiales en el seno de la Unión Europea