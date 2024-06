El esperpento de ERC no cesa: suspenden acuerdo con el PSC "por falta de aforo"

Los republicanos aplazan su entrada en el gobierno municipal de Barcelona del socialista Jaume Collboni y añaden más incertidumbre tras rechazar varias federaciones apoyar a Illa

ERC vice en una tragicomedia, aunque vistos los últimos días más en una comedia, desde que se pegaron un gran batacazo en las elecciones catalanas y el partido quedó descabezado -con la dimisión de Pere Aragonès y la renuncia de Oriol Junqueras- y sin un rumbo claro sobre qué hacer, si apoyar a los socialistas de Salvador Illa o al prófugo Carles Puigdemont. El último episodio del vodevil es retrasar la entrada anunciada en el gobierno de Barcelona del socialista Jaume Collboni, y lo mejor es la excusa: “por falta de aforo”.

En concreto, la federación de ERC en Barcelona ha aplazado el congreso extraordinario para votar el acuerdo alcanzado con el PSC para entrar en el gobierno de Jaume Collboni “por falta de aforo”. El congreso estaba previsto a las 19.00 horas en el Orfeó Martinenc, pero según la organización “la asistencia de militantes ha excedido el aforo del espacio y hay que garantizar los derechos de toda la militancia a participar en este proceso congresual”.

La excusa de suspender la decisión por no caber la gente en la sala donde se iba a celebrar la asamblea ha sido recibida por los asistentes entre el asombro y la risa entre los que consideran una excusa para posponer el pacto con el PSC o simplemente una mala previsión de ERC. Lo cierto es que se han formado largas colas para entrar y mientras la sala era para unas 270 personas, un millar de militantes querían entrar al lugar.

Lo cierto es que la asamblea suspendida con la excusa del aforo venía precedida de enorme tensión en el seno de ERC, que vive una gran efervescencia sobre qué hacer en las negociaciones para la investidura del futuro presidente de la Generalitat de Cataluña, si apoyar a Salvador Illa, a Puigedemont o a nadie. Desde la dirección de ERC se había amenazado “con tomar cartas en el asunto” sobre el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, pero la dirección republicana en la Ciudad Condal reivindica su autonomía local y que “la última palabra la tendrá la militancia”.

Mientras, el ruido en ERC no cesa. Primero fueron las juventudes de ERC las que pidieron en un comunicado no apoyar bajo ningún concepto una investidura del socialista Salvador Illa y apostar por una vía independentista. Se les ha unido la dirección de ERC en Lleida. Si continúa la rebelión se le podría poner negro al PSC, que suspira por un acuerdo con ERC y Comuns que permita a Illa llegar a la Generalitat.