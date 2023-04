Las ministras defienden a Sánchez ante las acusaciones de machismo de Díaz

En el programa de Jordi Évole, Yolanda Díaz ha asegurado que ha vivido actitudes machistas de Pedro Sánchez. Al día siguiente, varias ministras han salido en tromba pare defender a su jefe.

La entrevista de Yolanda Díaz en Lo de Évole ha agitado internamente, aún más si cabe, el Gobierno de Pedro Sánchez. Los ataques de la ministra de Trabajo al propio Sánchez, del que asegura ha visto actitudes machistas, y hacia sus compañeros, afirmando por ejemplo que Fernando Grande-Marlaska debería haber sido cesado, retumban en la Moncloa. A pesar de en esa charla con Jordi Évole utiliza un tono adecuado y da sus explicaciones, Yolanda Díaz parece hacer con sus declaraciones un flaco favor a su jefe y al resto de sus colegas.

Para empezar, al propio jefe del Ejecutivo, del que asegura haber vivido comportamientos machistas. Tanto de él como de su anterior jefe y que la eligió a dedo: Pablo Iglesias.

@lodeevole ¿En qué se parecen Pedro y Pablo? Domingo a las 22:30 h. en La Sexta. ♬ sonido original - Lo de Évole

Por ello, a falta de posibles aclaraciones de los afectados, que en el caso de Sánchez es más que posible que no lleguen, han sido las ministras de Defensa y Educación las que han salido en defensa de su líder.

De esta manera, Margarita Robles ha asegurado que no ha visto actuaciones machistas en Pedro Sánchez y ha instado a su compañera a dar ejemplos de los comportamientos machistas que haya podido percibir por parte del presidente del Gobierno: "Yo, personalmente desde luego todo lo contrario. No he visto ninguna actuación machista en el presidente del Gobierno. Si ella lo ha visto, que explique cuando".

También ha hecho lo propio la ministra de Educación y también portavoz nacional del PSOE a nivel nacional Pilar Alegría, que ha querido remarcar otros valores que según ellas representan al actual máximo dirigente del Gobierno.

#EnDirecto | Pilar Alegría, sobre si cree que Sánchez tiene actitudes machistas como afirmó Yolanda Díaz: "Clara y rotundamente no. Sobre el presidente se pueden decir muchos adjetivos como tenaz, trabajador... Pero machista es el único término que no utilizaría para definirle" pic.twitter.com/XDg1HM7KXH — Europa Press (@europapress) April 17, 2023

Marlaska desmiente a Yolanda Díaz

Además de esas declaraciones sobre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, otro de los titulares en esa entrevista de Yolanda Díaz en La Sexta tuvo que ver con el ministro del Interior. Y es que, la encargada de la cartera de Trabajo ha afirmado que si ella hubiera sido presidenta del Gobierno, habría cesado a Fernando Grande-Marlaska tras lo sucedido en Melilla en junio del año 2022.

Pues bien, este lunes Marlaska ha desmentido, precisamente en una visita a Melilla, que la vicepresidenta segunda del Gobierno le haya comentado nada de esto en privado en el Consejo de Ministros. Todo ello a pesar de que mantienen, según sus palabras, una "magnífica" relación.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, saluda al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

Marlaska también ha sido defendido por Margarita Robles, quien ha subrayado que "no está bien" salir diciendo que un ministro tiene que dimitir cuando uno forma parte del Ejecutivo: "Cuando uno forma parte de un gobierno, la responsabilidad es solidaria, por tanto no se puede decir que la responsabilidad es de un ministro".