Abascal confiesa qué siente al ser el "empotrador" del poscast de Irene Montero

El líder de Vox acude al 'Descaradas Pódcast', donde sus presentadoras le pusieron ese calificativo y Montero entró al trapo: "A lo mejor luego os decepciona". Abascal ha opinado al respecto

Hace cerca de un mes Irene Montero acudía al programa Descaradas Pódcast, en donde sus presentadoras -la influencer “Mamireporter” y la periodista Ana Borges- charlaron con la candidata de Podemos a las elecciones europeas sobre política y también sobre las relaciones sociales y amorosas. Fueron varios los temas que se pusieron sobre la mesa y uno fue si Montero saldría con alguien de derechas.

“Yo me he liado con personas de derechas antes de la política institucional, y la verdad que tan ricamente”, afirmaba la mujer de Pablo Iglesias ante las risas de las presentadoras. Era entonces cuando ‘Mamireporter’ le preguntaba por el líder de Vox: “Entonces, Santiago Abascal de pareja como que no”.

Montero negaba rotundamente esa posibilidad y entonces ambas presentadores confirmaban que a ellas sí les gustaba Abascal físicamente, con Ana Borges expresando que “iba a decir una burrada” pero prefería callárselo. “Que tiene pinta de empotrador ibas a decir”, saltaba su compañera ante las risas de Borges y de una Irene Montero que afirmaba que las apariencias engañan. Palabras que les valieron numerosas críticas en redes sociales.

Irene Montero en una charla distendida con otras charlas feminazis reconoce que se ha liado con tíos de derechas y que se ha quedado muy satisfecha.

Sale el nombre de Abascal y admiten que les pone.

Es que los de derechas somos más machos. No hay ninguna duda. pic.twitter.com/LIqSAwdEEb — Capitán General de los Tercios (@capTercio) April 26, 2024

Pues bien, ahora a este mismo espacio ha acudido el aludido, un Santiago Abascal que no ha rehuido el tema y lo ha tomado con naturalidad cuando le han preguntado si le sentaron mal las palabras de Irene Montero, aunque ha aprovechado para dar su opinión al respecto y criticar, en un punto concreto, la conversación que tuvieron sobre su apariencia física las tres mujeres.

🔴 Abascal visita el podcast de las influencers que dijeron que tenía “pinta de empotrador” y le preguntan si le sentó mal: “Yo no soy un ofendidito, no me molestan estas cosas”.



“Si lo hubiesen hecho un grupo de hombres, se habría juzgado de una manera más severa”. pic.twitter.com/ofCvjF4ETm — Unai Cano (@unaicano10) June 3, 2024

“Yo no soy un ofendido, no me ofendo por estas cosas. Eso sí, tengo mujer y cinco hijos y por supuesto que los respeto”, ha explicado el de Vox cuando le han sacado el tema y aclarando que no es contrario a estar en un programa “más ligero donde no esté todo el mundo serio”.

“Creo que algunos comentarios que pueden hacer las mujeres, si un grupo de hombres lo hace, es juzgado de una manera mucho más severa. Tiene más que ver con la doble vara de medir”, apuntaba después Abascal, afirmando que lo que les ha ocurrido -en referencia a las críticas en redes tras sus palabras sobre el físico del político- “tiene que ver con cómo se ha amordazado a muchos hombres”.

“Como ahora se censura todo y no se puede decir nada, vosotras pagasteis el pato”, concluía Abascal antes de continuar con una charla en la que también le preguntan quién le parece más atractiva físicamente, si Isabel Díaz Ayuso o Irene Montero. “Mi mujer”, era la respuesta del de Vox. También sobre si saldría con alguien de una ideología contraria, argumentando que si ya es difícil la convivencia y los problemas del día a día con alguien que piensa igual que tú, sería mucho peor con alguien que pensara completamente diferente.