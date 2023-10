Puigdemont aplica la ducha escocesa a Sánchez y sube el precio de la investidura

Pedro Sánchez deja a España en manos de la obsesión de Carles Puigdemont porque no le llamen 'butifler' mientras aumentan las discrepancias entre Pere Aragonés y Oriol Junqueras

Este viernes Carles Puigdemont reunió a sus hombres fuertes en Ceret, pueblo costero del sur de Francia, para dar otra vuelta de tuerca a sus exigencias a Pedro Sánchez si quiere seguir siendo el inquilino de la Moncloa.

Mientras en ERC también las aguas bajan muy revueltas. Este viernes, la candidata de Oriol Junqueras, Eva Baró, ha sido elegida por los pelos secretaria de ERC por Barcelona - por tan sólo veintitrés votos- frente a la candidata que cuestionaba precisamente a Junqueras. Una votación pírrica que ha sacado a la luz las diferencias cada vez más profundas entre el presidente Peré Aragonés y Oriol Junqueras.

Por eso el primer secretario del PSC, Salvador Illa, perfecto conocedor de todos los entresijos que desvela hoy ESdiario, ha advertido este domingo que "no es momento de personalismo ni partidismos" y ha demandado responsabilidad en clara alusión a las luchas africanas no sólo entre ERC y JUNTS, si no las que van a más dentro de cada formación.

Y en medio Pedro Sánchez, que sigue empeñado en ser presidente del Gobierno a pesar de que cada los independentistas suben más el precio: a la amnistía, Puigdemont añade ahora el encaje de Cataluña como una "minoría nacional"- para adecuarse al Tribunal de Justicia Europea para rechazar su extradición- además de un relator internacional que de fe de que no se puede dar marcha atrás en ninguno de los chantajes obtenidos.

Y es que ni el propio Carles Puigdemont se fía de Pedro Sánchez y por eso quiere tener todo "atado y bien atado" antes de llevarle otra vez en volandas al Palacio de la Moncloa. Una 'ducha escocesa' que según algunos de los asistentes a la cita del viernes en Ceret con Puigdemont no hace presagiar una investidura tan rápida como le gustaría a Sánchez.

En cualquiera caso, este pacto de supervivencia mutua no le va a pillar desprevenido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quién ha advertido este domingo que "Sánchez podrá formar gobierno, pero que ese gobierno nacerá muerto y esa amnistía será su final". Una presión que no parece que vaya a hacer mella en Sánchez decidido a revalidar a cualquier precio la presidencia del Gobierno.