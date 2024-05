Recordatorio letal de Feijóo: "Milei hizo lo que hace Sánchez todos los días"

“Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia cuando fue su Gobierno quién inició esta escalada verbal”, indica el líder del PP, reivindicando un “espacio de moderación”

“Lo que ha hecho Javier Milei es sólo una muestra de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos”, así se pronunciaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el cruce de reproches entre el gobierno español y argentino y que el presidente de Argentina se refiriera a la “mujer corrupta” de Sánchez sin citar su nombre.

En un acto del PP para presentar el lema de la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Feijóo ha hecho bandera de la “moderación” como forma de hacer política, marcando distancia con los improperios tanto de Milei como de los ministros de Sánchez, pero recordando quién empezó todo esto y que el sanchismo no es el más adecuado para ir ahora de víctima ante el presidente argentino.

“Ni el Gobierno de Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias del presidente de la República Argentina, ni Javier Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política”, ha considerado Feijóo.

Para el líder popular “esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí no me representa en ningún caso”, eso sí, indicando que “lo que ha hecho Javier Milei es sólo una muestra de lo que el Gobierno de Sánchez hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos”.

#EnDirecto | Feijóo dice que "lo que ha hecho el señor Milei es sólo una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días": "Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia teniendo en cuenta que su Gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia" pic.twitter.com/3L9MyFIR0M — Europa Press (@europapress) May 20, 2024

"Sánchez de está para dar lecciones de diplomacia"

“Creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia teniendo en cuenta que su Gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo que denuncia, además con una sobreactuación absolutamente impropia”, ha subrayado Feijóo sobre la polémica de Sánchez y Milei.

Para el presidente del PP, “creo que a este Gobierno se le puede criticar y pedir todas las explicaciones que deba dar, pero con otras formas y de otra manera” eso sí, Feijóo añade que “desde luego, tampoco voy a aceptar las lecciones de este Gobierno que hace lo mismo cada día y nos pretende convencer de que Sánchez es el Estado”.

Feijóo ha terminado afirmando que “me parece lamentable que los intereses de 48 millones de españoles y 46 millones de argentinos estén secuestrados por una forma de hacer política. Creo en la ética y en la moderación, en el diálogo sereno y no en lo que estamos viendo en las últimas semanas”.