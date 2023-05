Podemos declara la guerra a la "gentuza" de Desokupa y su líder no se achanta

Podemos lo tiene claro y piensa seguir con su campaña de apoyo, o al menos, de no criminalización de la okupación. Es sin duda, en estos tiempos de campaña electoral, uno de los pilares de para sus propuestas y también ataques. Su secretaria general, Ione Belarra, ha anunciado que van a registrar en el Congreso una proposición de ley para reformar el Código Penal para acabar con las llamadas empresas de desokupación. Como era de esperar, la también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha aprovechado para poner como ejemplo y atacar a la empresa más conocida que se dedica a ello en nuestro país: Desokupa.

Su viralidad en las redes sociales, en gran parte por el empeño de su dueño y cabeza visible Daniel Esteve, ha convertido a este grupo en también la punta de lanza de este tipo de empresas y que cada vez empiezan a ser más habituales en nuestro país. ¿El motivo? Lógicamente, el aumento de las okupaciones y unas leyes que promueven Pedro Sánchez y sus socios de Podemos que hacen cada vez más difícil a los propietarios recuperar sus viviendas.

"Vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables", comenzaba su arenga una Belarra que sí, seguía en un acto en Alicante con la camiseta con la foto del hermano de Isabel Díaz Ayuso que paseó también por la mañana en el Congreso. Para los morados, el objetivo es perseguir a las personas y empresas que "hostiguen, acosen, discriminen o intimiden" a las personas vulnerables.

En ese momento ha citado expresamente a Desokupa, a los que ha tildado de gentuza que se aprovecha de los más desfavorecidos para lucrarse económicamente y que lo hagan a través del odio y la fuerza. "Son el germen de un comando parapolicial y esta fuerza política no lo va a permitir", ha expresado la líder de Podemos, que también los ha calificado de "problema democrático grave".

A nivel político, ha atacado a Partido Popular y Vox porque no paran de hablar de okupación para crear una cortina de humo y crear una alarma social que ella considera inexistente y que con su discurso han hecho que se disparen las ventas de las empresas de seguridad en un 85%. ¿Quizás será porque, por mucha especulación que haya y que sí, es también un problema, eso no quita que la okupación haya subido y sea un problema más que real?

La manifestación a favor de la okupación en su llegada al Kubo y la Ruina durante una manifestación convocada por la empresa Desokupa

No tenéis huevos @ionebelarra



Si queréis hacer el ridículo apurad, antes de que @PODEMOS desaparezca



Por fin se van a quitar las caretas en España, vamos a ver qué partidos son Okupas y cuáles no.



AL FINAL ME OBLIGAN A PRESENTARME A LAS GENERALES



🔥 #DesokupaManda 🔥 pic.twitter.com/eLxCS7fu80