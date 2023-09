La polémica de Moreno: ¿Es legal que los del PSOE se rebelen contra Sánchez?

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a diputados socialistas "rebelarse por sus propios principios" para defender la Constitución frente a Sánchez y sus socios.

Solo existen, según el presidente de la Junta de Andalucía, dos vías para que Feijóo consiga la investidura cuyo pleno se celebrará entre los días 26 y 27 de este mes de septiembre. La primera es logrando el apoyo del PNV pero está "secuestrado por sus debilidades internas", asegura Juanma Moreno. Y la segunda forma es consiguiendo que "algún diputado del PSOE con sentido de Estado dijera que no", apunta. En todo caso, reconoce el barón popular, es "improbable".

Las críticas, por su parte, no han tardado en llegar. "No he pedido que abandonen su formación política y se pasen a otra", replicó Juanma Moreno, al tiempo que ha rechazado el haber hecho cualquier "llamada al transfuguismo".

El barón del PSOE Emiliano García-Page quien ha asistido, en las últimas horas, a un acto protagonizado por Felipe González y Alfonso Guerra -con la asistencia de históricos socialistas- en el que se han vertido duras críticas contra Pedro Sánchez y, posteriormente, ha hablado telefónicamente con Núñez Feijóo ha advertido que: "Quien juegue a que la falta de votos del PP la compensen tránsfugas en el PSOE, puede que los encuentre, pero yo no los amparo", sentenció.

Más allá de las afirmaciones de unos y las críticas de los otros, lo cierto es que Juanma Moreno ha apuntado a una posibilidad para que Feijóo consiga la investidura que, aún con su posible cuestionamiento ético-político, es, uno, del todo legal en España y, dos, algo que Sánchez no puede impedir. Para analizar todo aspecto jurídico de la disciplina de voto de los diputados, el imperativo legal que prohíbe la Constitución y la posibilidad de transfuguismo, ESdiario ha contactado con dos abogados que proporcionan todas las claves.

La no obligatoria disciplina de voto

"La disciplina de voto se trata de una cuestión de normativa interna de los Grupos Parlamentarios. Es decir, los diputados no tienen una obligación legal (ordenamiento jurídico) de cumplir con dicha disciplina, pero si están integrados en un Grupo Parlamentario que regula esta cuestión y se la saltan, se exponen a que puedan ser sancionados por dicho Grupo por incumplir la normativa interna", empieza apuntando el abogado Carlos Cotón, consultado por este periódico.

Es más, tal y como apunta Pablo de Palacio, abogado en Palacio Lassaletta Abogados, "el Tribunal Constitucional declaró en el año 2020 que la disciplina de voto impuesta por los partidos políticos no era inconstitucional porque simplificaba el proceso de debate y la formación de la voluntad de los Parlamentos", sin embargo, añade el abogado, "ya advirtió que las sanciones que puedan imponerse al infractor de la disciplina de voto sólo serían legales si estuviera expresamente reconocido como sanción en los Estatutos del partido".

Por lo tanto, "en principio es legal que los partidos impongan la disciplina de voto como un mecanismo de autoorganización interna siempre que sus Estatutos regulen esta cuestión", asevera Pablo de Palacio. Y sentencia: "Es legal saltarse la disciplina de voto siempre que los Estatutos internos no lo prohíban expresamente. De todos modos, si los estatutos lo prohíben, el cargo infractor puede someterse a las sanciones internas del partido como organización pero no a sanciones públicas".

Y si nos vamos a los estatutos del PSOE, la disciplina de voto se asemeja completamente obligatoria para todos los diputados socialistas: "En todos los casos, las personas miembros del Grupo Parlamentario Federal están sujetas a la unidad de actuación y disciplina de voto”, se lee. Y, en caso de incumplirla, se les podría hasta dar de baja en este o, lo más habitual, es que se les imponga una multa que en algunos casos ha llegado hasta los 600 euros.

En conclusión, no es, en absoluto, ilegal lo que propone Juanma Moreno. Aunque, eso sí, los diputados socialistas que vayan en contra de la disciplina de voto se pueden enfrentar a importantes sanciones internas y hasta a la expulsión del partido.

"Juanma Moreno, a mi juicio, no está proponiendo algo formal. En mi opinión, hace un alegato para que unos diputados del PSOE no voten lo que se presupone que votarían. Además, no está pidiendo que voten sí a Feijóo y voten no a Sánchez. Yo lo veo como un simple llamamiento personal que, lógicamente, no tiene ningún tipo de trascendencia jurídica a posteriori", concluye el abogado Carlos Cotón.

La prohibición del mandato imperativo y la conservación del acta de diputado

"Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo", se lee en el artículo 67 de la Constitución Española. Y, ciertamente, este artículo de nuestra Ley Fundamental parece chocar frontalmente con una disciplina de voto que el propio TC declaró constitucional.

"El mandato imperativo deviene de un Estado autoritario (o sea, no democrático). Cuando España pasa a ser una democracia, se prohíbe el mandato imperativo porque entramos de lleno en un sistema político de democracia representativa (los cargos públicos obedecen a sus electores y no a los dictados de una persona en concreto como ocurría en el franquismo)", explica el abogado Carlos Cotón a este periódico.

Entonces, la pregunta que ahora surge es ¿puede obligar un partido a emitir un determinado voto a un diputado? Y la respuesta es clara. "Como tal, no puede. Aunque sí podría echar al diputado del Grupo Parlamentario como sanción más grave (si sus normas internas así lo establecen)", responde el mismo anterior abogado consultado.

Lo que bajo ningún concepto podría hacer un partido político o un Grupo Parlamentario es desposeer a un diputado de su acta: "No podría quitarle el acta a ese diputado porque, por así decirlo, ese acta se la dieron los ciudadanos y no el partido. Eso no sería posible a no ser que el mandato imperativo siguiera vigente", señala Carlos Cotón. "Nadie puede quitarle el acta a un diputado sino hasta que se celebren nuevas elecciones y los ciudadanos, mediante su voto, elijan la composición del nuevo Parlamento", sentencia.

El transfuguismo

Una de las críticas que desde el PSOE -y sus socios- le están haciendo al presidente popular de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es que está "llamando a diputados del PSOE al transfuguismo". Pero, ¿está pidiendo realmente el barón del PP que sean transfugas algunos diputados del PSOE? ¿Qué es el pacto antitransfuguismo?

"El pacto antitransfuguismo principalmente trata de evitar que el cargo público electo que deja su partido durante la vigencia del cargo pueda perpetuarse en el mismo. Las palabras de Moreno no me parecen un llamamiento al transfuguismo, sino una ruptura de la disciplina de voto. Se puede votar distinto dentro del mismo partido", asegura a este periódico el abogado Pablo de Palacio de Palacio Lassaletta Abogados.

No solo eso. Hay que destacar que el pacto antitransfuguismo "no es una Ley como tal, sino un acuerdo entre partidos políticos. Por lo tanto, no tiene vinculación legal a efectos de incumplimiento. No tiene que ver exactamente con la disciplina de voto, pues este Pacto lo que viene a combatir es el transfuguismo entendido éste como la situación en la que un cargo público que se presentó en las listas de un partido, en medio de la legislatura abandona ese partido pasándose a otro (o quedándose como no adscrito), pero sin renunciar al cargo que obtuvo con el partido con el que se presentó", sentencia el abogado Carlos Cotón.

En conclusión, ni transfuguismo ni ilegal. Lo que propuso Juanma Moreno es toda una posibilidad factible para que Alberto Núñez Feijóo saque adelante su investidura.