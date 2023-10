Armengol cede: reanuda la actividad parlamentaria y se lleva un serio correctivo

Ha sido Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso, la encargada de evidenciar que la presidenta de la Cámara solo actúa bajo presiones y no por hacer su trabajo como debería.

Esta semana el Partido Popular lanzaba un rotundo mensaje dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol: o convocaba la Junta de Portavoces previo paso a establecer una sesión de control al Gobierno o podrían tomar consecuencuas legales. Pues dicho y hecho. Las presiones del PP han dado sus frutos y Armengol ha convocado dicha Junta para el próximo 3 de noviembre.

Una Francina Armengol que cada vez queda más claro que está al servicio de Pedro Sánchez, que sigue con su misión de meter mano cada vez más en las instituciones. En este caso, en el Congreso de los Diputados. Lo está demostrando sin ir más lejos para la fecha de la investidura, que sigue sin cerrarse mientras se pone de acuerdo con los independentistas catalanes.

Desde el Partido Popular celebran la decisión pero apuntan a que ningún tipo de escrito ni presión hubiera sido necesario si la presidenta del Congreso hubiera hecho su trabajo desde un principio y no estuviera bajo los hilos de Sánchez y Moncloa. Lo ha hecho por cierto sobre la bocina.

La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo daba 48 horas a la socialista para convocar esa Junta de Portavoces para así reactivar las sesiones en el hemiciclo, paradas desde el mes de agosto. Hay que recordar que este es el paso previo indispensable para poder llevar a cabo las sesiones de control al Gobierno. Acudieron a la reunión de la Mesa del Congreso con un escrito y con ese aviso. De no ser así tomarían “las acciones que corresponden en derecho”.

Es por ello que la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha sacado los colores a Armengol y su forma de actuar mediante un mensaje en X. En el mismo valora la noticia comparando a la socialista al mando del hemiciclo con un mal estudiante, que espera hasta el último momento para hacer su trabajo. Además incide en que si hubiera cumplido con su labor, independiente de siglas y partidos, nada de esto habría sido necesario.

Aunque la actividad legislativa del Ejecutivo está parada, una sesión de control no sería para nada baladí. No son pocos los asuntos que tratar y de hecho es por eso que desde el PSOE han intentado retrasar este momento hasta que no ha habido más remedio. Desde la amnistía, pasando por la crisis migratoria y el reparto de inmigrantes, hasta el tema Repsol y la posible fuga de empresas. Solo son tres guiones en una larga lista de temas de los que el Gobierno debe dar las explicaciones necesarias y pertinentes. Y para eso precisamente están las sesiones de control.