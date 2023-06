La ¿despedida? del diputado Cambronero: el fichaje sorpresa del azote de Sánchez

El parlamentario Pablo Cambronero, una de las sensaciones en el Congreso de la legislatura que acaba con su ‘multiactividad’, se despide… pero podría ser rescatado por otra formación

El próximo 23 de julio se despiden varias caras conocidas del Congreso de los Diputados a la espera de ver cómo se conforman las listas electorales para las elecciones generales. Algunos como el ministro Alberto Garzón o la ex líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya han anunciado que repetirán. Una de las personas que también dirá adiós el 23J es el diputado no adscrito Pablo Cambronero… siempre y cuando no le llaman para formar parte de las candidaturas de PP o Vox.

Pablo Cambronero, que entró en el Congreso como diputado por Sevilla de Ciudadanos, siendo uno de los diez parlamentarios que sacaron los naranjas tras los malos resultados de las anteriores elecciones, dejó Ciudadanos tras la crisis de la moción de censura fallida de Murcia, pero conservó el escaño quedándose en el grupo mixto.

Desde entonces, ha sobresalido por su intensa actividad parlamentaria de forma escrita con sus contantes preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez, preguntas en las que ponía al Ejecutivo en un brete en más de una ocasión. Pablo Cambronero se puso al servicio de los ciudadanos, recabando todo tipo de información que luego trasladaba en llamativas preguntas al Gobierno.

Tal es el caso del papel de Pablo Cambronero buscándole las cosquillas al Gobierno, que el propio Pedro Sánchez lo ha despreciado públicamente en el Congreso con calificativos como “tránsfuga solitario” sin venir a cuento, ya que el propio Cambronero no podía intervenir en el pleno por el boicot que sufría de sus compañeros del grupo mixto.

Ahora, Pablo Cambronero, autor de preguntas al Gobierno sobre el gasto de jamones y bebidas alcohólicas en el Falcon, sobre la falta de determinados medicamentos o sobre los millones que el Gobierno da a determinadas ONGs y asociaciones, dice adiós… Pero podría ser rescatada por PP o Vox, partidos con los que guarda buena relación, si deciden incluirlo en sus listas. Sobre todo muchos apuntan a un posible fichaje por los de Abascal. En breve veremos si Pablo Cambronero sigue en el Congreso o es su adiós definitivo.