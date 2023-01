El líder del PP suprimirá un tercio de los ministerios si llega a la Moncloa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a suprimir un tercio de los 22 ministerios actuales y espera no tener que incluir a Vox si logra formar Gobierno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a suprimir un tercio de los 22 ministerios actuales y espera no tener que incluir a dirigentes de Vox si logra formar Gobierno tras las elecciones generales que previsiblemente se celebrarán a finales de este año.

En una entrevista, el líder popular piensa que “hay un tercio de ministerios que sobran”, por lo que su idea es prescindir al menos de siete de los 22 que en la actualidad tiene Pedro Sánchez" en el caso de que llegue al Palacio de la Moncloa.

Gobernar sin Vox

En cuanto a si se compromete a evitar incluir a ministros de Vox, el líder de la oposición replicó que su proyecto pasa por gobernar España “con los votos de las urnas” y se remitió a los casos en los que su partido gobierna sin integrar a Vox en el núcleo del poder.

Feijóo descarta un referéndum de independencia este año pero no en 2024 si Sánchez repite en La Moncloa https://t.co/txZivFpAvE vía @Servimedia@NunezFeijoo @ppopular — J. M. González Huesa (@gonzalezhuesa) January 7, 2023

“De la misma forma que fue posible en Galicia, fue posible y está siendo posible en Madrid −aunque no plenamente−, ha sido también posible plenamente en Andalucía, yo no me resigno a que no sea posible en España”, remarcó el presidente del PP sobre su preferencia de gobernar en solitario.

Cambio político

Además, compartió su deseo de que en este año 2023 se produzca el “cambio en España” que ya ha dado por supuesto en sus últimas intervenciones públicas. “Me gustaría que hiciésemos un nuevo ciclo político y que volviésemos otra vez a los grandes temas”, subrayó.

Su deseo, por ende, es “volver a hablar de lo que se habla en las familias, que es cómo podemos solucionar esta crisis inflacionista, cómo podemos mejorar el empleo y, sobre todo, cómo podemos crear un empleo de calidad y cómo podemos volver otra vez a disminuir los porcentajes de pobreza” y “cómo hacer políticas inclusivas”.

Elecciones 2023

Ya con la vista puesta en el intenso ciclo electoral de este año, Feijóo subrayó la importancia que tiene este mes el calendario, pues será el de la proclamación de los candidatos autonómicos y municipales para poner en marcha la maquinaria para mayo.

El PP cuenta con celebrar dos grandes actos: uno previsto para el 14 de enero en Zaragoza para dar impulso a los candidatos autonómicos y una semana después se quiere hacer en Madrid lo propio con los candidatos a las municipales. Ya será en febrero cuando se hable “más de contenidos” en un formato más similar al de una convención nacional, que cada año suele reunir a más de un millar de altos cargos del partido de todo el país.