Rufián acorrala a Salvador Illa y calienta las catalanas: "aquí hay tomate"

El portavoz de ERC es de los más duros con el ex ministro socialista: “usted habla como si fuera a comprar a un supermercado, pero trabaja con millones de dinero público”

Como se nota que queda menos de un mes para las elecciones catalanas del 12 de mayo. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido de los más duros con el ex ministro de Sanidad y candidato del PSOE a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que intervenía en el Congreso en la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en la pandemia. Rufián, fiel a su estilo, ha dejado varios dardos al socialista, entre ellos la sospecha de “que aquí hay tomate”, es decir, corrupción.

Gabriel Rufián ha echado en cara a Salvador Illa que contratara con una empresa cuya administradora había sido condenada por estafa, pero el ex ministro ha negado la mayor. "Cuando a un cargo público le tima una vez es culpa del timador, a la segunda ya empieza a ser culpa del cargo y le inhabilita porque significa que no se enteraba de nada, pero si le timan tres veces, es que hay tomate", ha reflexionado el portavoz del ERC dejando KO al ex ministro de Sanidad.

No ha sido la única perla de Rufián, que ha recordado a Salvador Illa que "ha dicho que no iba de comprar barato, si no que iba de comprar. Esto va bien si usted va a un supermercado con su dinero, pero usted trabajaba con muchísimos millones de dinero público".

"Usted ha dicho que no quiso hacer política durante la pandemia. Bueno, para no querer hacerla, usted dejó el ministerio para presentarse a una campaña electoral", ha sido otro zasca de Rufián al candidato del PSC. "No estoy dispuesto a que usted me insinúe cosas y no pueda contestar", se ha quejado el ex ministro, mientras el portavoz de ERC ironizaba con que "le recuerdo que esto no es un acto de campaña".

Gabriel Rufián ha puesto en evidencia a Salvador Illa “por la adjudicación de contratos millonarios para la compra de material sanitario a empresas que se dedicaban a sectores totalmente ajenos, como la fabricación de yeso, o los envases de bebidas alcohólicas”. “¿Cómo es posible que el ex chófer de Ábalos se dedicara a vender material sanitario en la pandemia?”, se ha preguntado Rufián dejando mudo al ex ministro.