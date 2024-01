Felipe González vuelve a la carga con otro mensaje letal para Pedro Sánchez

“Tengo la posición que tenía el Gobierno el 23 de julio” señala el ex presidente socialista sobre la amnistía, opinando también sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha vuelto a protagonizar un acto público y como es habitual en él en los últimos tiempos, ha vuelto a dejar patente su descontento con la ley de amnistía que tramita el PSOE y sus socios en el Congreso. El dirigente socialista lo ha hecho además junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, una escena que escuece en Moncloa y en el socialismo andaluz actual servil con Pedro Sánchez.

Felipe González participaba en Sevilla en las II Jornadas de Incendios Forestales y Riesgos Naturales donde, a preguntas de los periodistas sobre la ley de amnistía que Pedro Sánchez ha puesto en marcha a cambio de los votos del prófugo Carles Puigdemont, ha dejado claro que “ustedes la saben perfectamente mi posición sobre la amnistía, la misma que tenía el Gobierno el día 23 de julio”, un dardo que deja en evidencia que quien ha cambiado de opinión por interés es Pedro Sánchez.

González, sobre la ley de amnistía: "Tengo la posición que tenía el Gobierno el 23 de julio" https://t.co/kwU4azE26n pic.twitter.com/ftdIPqwboF — Europa Press TV (@europapress_tv) January 29, 2024

El ex presidente del Gobierno no ha querido entrar en más detalle, pero ha dejado clara de nuevo su postura. Durante su intervención ante el plenario, Felipe González ha cargado además contra la política energética del Gobierno, criticando que “los que se oponen a la nuclear que se pregunten qué haremos con los residuos de fotovoltaicas” e indicando que el término "energías limpias" es “porque alguien lo sacramentó" y que “el único impuesto al sol que no se paga es cuando te tumbas panza arriba y te da el sol”.

Felipe González ha tenido hasta para hablar de la polémica del cartel de la Semana Santa de Sevilla. Para el ex presidente del Gobierno, el Jesucristo de la obra del pintor Salustiano “no me parece tan llamativo”, aunque reconoce que “ya veo que hay polémica con eso y me parece bien”.