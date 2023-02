López naufraga al explicar el parche de el 'sí es sí' acorralado por periodistas

El portavoz socialista ha tratado de obviar que la chapuza de Montero es irreversible. Y al ser preguntado después ha reconocido que es "posible" que sigan sucediendo las excarcelaciones.

El PSOE ha decidido finalmente presentar en solitario una proposición de ley para reformar la ley del solo sí es sí. Precisamente la idea de esta reforma es acabar con estos "efectos no deseados" (así lo llaman tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos), sin embargo no va a ser así.

Y es que a pesar de todo, seguirán las rebajas de condenas y las excarcelaciones. No solo hasta que se apruebe la reforma de la norma, sino también después de que esto ocurra. Es decir, por mucho que se reforme y se revise, seguirán existiendo, hasta que se regule, estos beneficios para los agresores sexuales.

Patxi López ha sido el primero en dar la cara públicamente tras presentar la reforma de ley y durante su discurso ha obviado ese gran detalle. Sin embargo, después los periodistas allí presentes se lo han preguntado, momento en el que al portavoz del PSOE en el Congreso le ha costado reconocer que sí, a pesar de todo, seguirán habiendo beneficios para los delincuentes sexuales. Algo que desde luego no ha pasado por alto en las redes sociales.

“Es posible que incluso una vez publicada haya todavía rebajas en algunas condenas”.



Es “posible” no, Patxi, es SEGURO. Artículo 9.3 de la Constitución y 2 del Código Penal.



🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/178zoxMCOp — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) February 6, 2023

Hola @patxilopez; eres un fiel reflejo de la política actual: mediocre hasta la náusea y malvado.

1- No, no todas las leyes entran en vigor cuando se publican en el BOE.

1- No, no todas las leyes entran en vigor cuando se publican en el BOE.

2- Es posible, no; es seguro que todos los que hayan pedido revisar su pena seguirán beneficiándose de (...)

Su socios de Podemos ven "incomprensible" que se haya tomado esta decisión y siguen insistiendo en que lo más importante es preservar en el centro de la norma el tema del consentimiento. Los socialistas repiten una y otra vez que así lo harán y así se incluye en su proposición, pero desde la formación morada se empeñan en repetir que han cedido a las presiones de la derecha.

Este lunes Patxi López ha sido el primer representante socialista en dar la cara. Durante su discurso ha respondido a sus socios de Gobierno asegurando que no han cedido a presiones y ha mandado un claro mensaje al PP: no van a contar con ellos para nada en lo referente a esta ley porque votaron en contra. Luego habrá que ver si necesitan los votos para aprobar la reforma lo antes posible.

En este asunto ha sido uno en los que más dudas ha mostrado el portavoz socialista en el Congreso. Le han preguntado en varias ocasiones por los plazos y no ha sabido responder una fecha exacta para la aprobación y por lo tanto entrada en vigor de la reforma de la ley. "Ahora tenemos que hablar con el resto de fuerzas políticas, las que han estado a favor de reformar la ley y no derogarla, y después tiene que pasar por el Senado, etc", ha afirmado Patxi López, que no ha podido dar una fecha y se ha escudado en que lo harán "de urgencia".

El PP sigue abierto a negociar

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que mantiene su oferta de ayudar al PSOE a corregir en el Congreso la Ley de Libertad Sexual al asegurar que él intenta "mantener siempre" lo que dice públicamente.

En los pasillos del Congreso, el líder del PP ha sido preguntado por los periodistas si, tras la presentación del PSOE de una reforma de la 'ley del sólo sí es sí', el PP mantiene su oferta de prestar sus votos para cambiar la norma impulsada desde el Ministerio de Igualdad. "Yo intento mantener siempre lo que digo", ha contestado.