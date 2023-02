Olona y su confesión que más impactó a Évole: "Estará revolviéndose en la tumba"

Muchos fueron los titulares que la exdirigente de Vox dejó durante su entrevista, pero una de las confesiones que más sorprendió al presentador fue sobre uno de sus referentes políticos.

La entrevista de Macarena Olona con Jordi Évole prometía mover los cimientos de Vox y desde luego se puede decir que no ha defraudado. Son muchísimos los titulares que ha dejado la ex dirigente que ahora encabeza Santiago Abascal, como por ejemplo, que es un partido que no quiere a mujeres en sus altos cargos o que está sufriendo una campaña de persecución y desprestigio orquestada por los que un día fueron sus excompañeros.

'Vox History X' le ha llamado Olona a esa persecución que asegura tiene como objetivo señalarla como el enemigo: "Van a por mí. Me fui porque querían silenciar mi voz". Sin embargo, esta no fue la confesión que más llamó la atención del presentador de La Sexta. No tuvo que esperar mucho Évole para llevarse las manos a la cabeza y es que, nada más comenzar, la ex secretaria general de Vox hizo una afirmación que realmente sorprendió al periodista.

Al arrancar la charla, Olona y Évole hablan de cómo se van a llamar mutuamente, si de usted o de tú. En ese momento, el presentador cuenta que Julio Anguita, histórico líder de Izquierda Unida, se lo exigió un día en una conversación que tuvieron. Ante esto, Olona asegura que Évole estaba mencionando a "uno de sus referentes políticos", ante lo que el periodista quedó atónito.

Si Anguita levantara la cabeza…

Así empieza #LoDeOlona, a las 21:25h. pic.twitter.com/1XzBCwvSGw — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 19, 2023

"Espera espera, que se me están cruzando los cables", expresaba Jordi Évole y preguntaba: "¿Julio Anguita referente político de Macarena Olona?". Ante esto, la ex miembro de Vox se defiende afirmando que sí, es uno de sus referentes y que incluso ha utilizado algunos extractos de sus discursos en el Congreso de los diputados, pero sin decir expresamente que estaba reproduciendo palabras del ex dirigente de izquierdas porque "no gustaba" en su antigua formación.

Para finalizar, Évole cuenta que aunque Anguita era ateo, sí hubiese un más allá, se lo imaginaba "revolviéndose en la tumba". "Hubiese pronosticado un montón de arranques, pero lo último que esperaba es empezar con usted, Macarena Olona, hablando de Julio Anguita".

