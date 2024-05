Sánchez se oculta por la amnistía y Feijóo lo explotará en el 9J: "Nos moviliza"

En el PP consideran que la Ley de Amnistía, aprobada definitivamente en el Congreso este jueves, perjudica al PSOE en plena recta final de las elecciones europeas y moviliza a su electorado.

"Si hubiera nuevas elecciones cambiaría el Gobierno", asegura a este periódico una persona de la máxima confianza del líder del PP. Los de Feijóo están convencidos que la acumulación de "problemas" que impactan en Pedro Sánchez, desde el caso Koldo hasta el caso Begoña y pasando por una Ley de Amnistía que otrora calificaban los socialistas de "inconstitucional", está llevando al presidente del Gobierno al jaque mate. No es casualidad, por tanto, ni tampoco una cuestión de mera formalidad, sí una estudiada estrategia, que los populares, uno, reclamen la convocatoria de nuevas elecciones generales y, dos, apelen por doquier al voto socialista moderado. Quieren jugar por el centro. Feijóo, en suma, está firmemente convencido que hay un sustantivo número de votantes del PSOE que ya no se sienten representados por Pedro Sánchez.

La mujer de Sánchez se vale de ser la mujer del presidente del Gobierno para sus negocios particulares.



Hoy conocemos que una empresa de la que es titular se ha hecho, de forma gratuita, con una plataforma valorada en 100.000€.



Exigimos explicaciones a Pedro Sánchez. Ya. pic.twitter.com/m5lZKHKS8y — Cuca Gamarra (@cucagamarra) May 31, 2024

"Los problemas a Sánchez le vienen por todas las vías", celebra a ESdiario la misma solvente fuente del PP consultada. No es azar que, tendencialmente, en todos los últimos comicios celebrados, "los que conforman el bloque de investidura de Sánchez están bajando mientras que el PP y Vox están subiendo", destaca a este periódico el mismo morador del número trece de la calle de Génova.

La recta final de las elecciones del 9J

Sea como fuere, no es probable que Pedro Sánchez convoque elecciones generales. Más bien cuasi imposible en estos momentos. Sin embargo, tal y como venimos contando en ESdiario, el PP ha decidido plantear los próximos comicios europeos del 9 de junio como un plebiscito entre Sánchez y Feijóo.

Y restan días para unas elecciones en las que, aunque en circunscripción única y con bajo pronóstico de participación, está llamado a votar todo el censo electoral, como si de unas generales se tratara. Ciertamente, como avanzamos en este periódico, los riesgos de elegir este formato de pugna electoral -un plebiscito-, son muy grandes. Aunque Tu voto es la respuesta, tal y como reza el lema de campaña elegido por el PP para el 9J, la clave de las europeas será, más bien, cuánta respuesta en forma de voto dan los españoles. Esto es, la participación y, por consiguiente, la movilización que consigan las fuerzas políticas marcará la ajustada diferencia entre ganar o perder. Más aún: por cuánto porcentaje de diferencia se gana o se pierde. Así, los de Feijóo, en aras de elevar tal movilización, han planteado como adversario a ganar a Pedro Sánchez, no a Teresa Ribera, la candidata de facto del PSOE a las europeas.

La respuesta que se merece la gente desde la política no es ni amnistía, ni corrupción, ni referéndum.



La respuesta que se merece la gente desde la política es la gestión, la planificación y la estabilidad política e institucional. pic.twitter.com/IYtGIpjoWv — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 31, 2024

"Es evidente que la amnistía no moviliza al electorado del PSOE pero sí al nuestro", afirma la misma persona de la confianza de Feijóo consultada. En otras palabras, que la Ley de Amnistía se haya aprobado en la recta final de la campaña de las europeas es un regalo estratégico para el PP. En todo caso, ya lo han anunciado, llevarán la amnesia en forma de Ley al Tribunal Constitucional aunque "todavía no tenemos una fecha concreta para el recurso", desvelan fuentes del PP a este periódico; máxime teniendo en cuenta que "la confianza en el TC no es demasiado elevada", afirma el mismo popular preguntado.

Todavía queda "la foto de Puigdemont"

Más allá de la aprobación de la Ley de Amnistía, en el PP consideran que lo que más va a calar en la opinión pública será la foto de Carles Puigdemont, el líder de Junts fugado en Waterloo, pisando suelo español. "Esperamos la imagen de Carles Puigdemont", aseveran a ESdiario desde Génova, convencidos que afectará -todavía más que la propia amnistía- a imagen de Pedro Sánchez.

A pesar de todo, no llamarán antes del 9J al presidente del Gobierno a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo por el palmario riesgo a que acabe saliendo indemne y, por consiguiente, beneficiado.

"La aprobación de la amnistía supone un golpe fulminante contra el principio de igualdad sobre el que se sostiene nuestra democracia. Con ello, el tanto Pedro Sánchez como el PSOE se abrazan al radicalismo de Puigdemont y al independentismo, vendiendo el estado de derecho por 7 de votos", sintetiza otra solvente fuente que mora Génova consultada.

"Confiamos en que este 9 de julio los ciudadanos saldrán todavía más decididos a decir no al proyecto rupturista de Pedro Sánchez mediante la única alternativa posible, que es la papeleta del PP", sentencia la misma fuente del PP consultada.