Las imágenes del ¿último gabinete de Sánchez? El más numeroso... y desunido

Sánchez ha aprovechado que es la primera vez que están todos juntos tras la marcha de Darias y Maroto para hacerse las fotos de familia en la escalinata de Moncloa y en la mesa del Consejo.

Pedro Sánchez ha podido este martes renovar la "foto de familia" con todos los ministros de su Ejecutivo. Desde la marcha de Carolina Darias y Reyes Maroto, la primera para luchar por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y la segunda por la de Madrid, no habían coincidido todos los ministros en una misma reunión del Consejo. Por lo tanto, es la primera vez junto al resto de compañeros de los nuevos encargados de Sanidad, José Manuel Miñones, y de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.

Sánchez y sus ministros se han hecho la tradicional foto en la escalinata de Moncloa en el que es el quinto gabinete comandado por el líder socialista. Por cierto, la primera sin mascarillas tras la pandemia.

Irene Montero e Ione Belarra, al fondo de la mesa

También se han hecho las fotos en el despacho donde tienen lugar las reuniones. Llama la atención y salta a la vista la cantidad de gente que hay alrededor de la mesa. 21 ministros y ministras en total alrededor de Pedro Sánchez, escoltado a izquierda y derecha por las tres vicepresidentas. Sí, por sorprendente que parezca, hay tres vicepresidentas: la primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la tercera y ministra de Transición Ecológica, en el punto de mira estos días por el tema de Doñana, Teresa Ribera.

Cerca de Sánchez también se sitúan la encargada de Hacienda, María Jesús Montero; la de Justicia, Pilar Llop; el encargado de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; o el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En la parte media de la mesa se sitúan la gran mayoría de ministros, con esas dos últimas incorporaciones en Sanidad y Comercio de Miñones y Gómez.

Y al final de la mesa, coincidencia quizás... o no, las ministras Irene Montero e Ione Belarra, de Igualdad y Derechos Sociales respectivamente, con las que más problemas ha tenido Pedro Sánchez por mucho que intente camuflarlo y que ha llevado al límite a la coalición. Una relación malgastada hasta tal punto que ha podido acabar en divorcio. De todas formas, aunque no sea oficial como tal, está claro que la reforma del solo sí es sí que ha salido adelante gracias al pacto del PSOE con el Partido Popular ha supuesto la ruptura definitiva entre morados y socialistas. Por no mencionar la guerra abierta de Unidas Podemos con Yolanda Díaz y Sumar.

Los sueldos de Sánchez y los ministros

Hay que recordar que este año 2023 se ha subido el sueldo tanto del presidente del Gobierno como de los ministros un 4%. De esta manera, estos son sus sueldos:

-Pedro Sánchez pasó de cobrar 86.542 euros a 90.010 anuales.

-Las tres vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera pasan de 81.341 euros anuales a 84.600.

-Los ministros: 79.415, euros brutos anuales, un sueldo mensual de 6.617,93 euros. Cifras que varían dependiendo de cada caso ya que hay pluses, por ejemplo, por antiguedad.