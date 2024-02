El ‘cortafuegos Tellado’, la coartada que se coge el PSOE en el caso Koldo

El portavoz del PP aparece en una conversación que habla de una reunión, pero los investigadores señalan que no hay constancia de la misma ¿Sabía Koldo que tenía el móvil pinchado?

El portavoz del PP, Miguel Tellado, aparece en el sumario del caso Koldo en una conversación del ex mano derecha de José Luis Ábalos el mismo día que por cierto se vio con el ex ministro de Transportes en La Chalana el 10 de enero de 2024. Koldo García Izaguirre asegura que “tiene una reunión en Génova a las 10:15” y que “había quedado con Miguel Tellado y un tal Alberto”, pero la Guardia Civil que realizaba el seguimiento no constató que esa reunión existiera ni vieron a Koldo García ir a la sede del PP.

El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha negado rotundamente esas informaciones. “Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama”, ha señalado en los pasillos del Congreso. El portavoz del PP indica que "la única relación con miembros de la trama es por compartir el hemiciclo con Francina Armengol, que cuando era presidenta de Baleares contrató con ese empresario, o con José Luis Ábalos, que fue ministro de Koldo, y con Santos Cerdán, que fue quien promovió a Koldo García Izaguirre en el partido”.

Fuentes del PP indican que “el sanchismo está practicando la táctica de la tinta de calamar” y que el día señalado a las 10:15 el popular Miguel Tellado estaba en el Senado donde se estaba desarrollando una sesión del Congreso, como se puede apreciar en los vídeos de la sesión.

Como hemos indicado, los agentes de la Guardia Civil que seguían a Koldo García constataron que no fue a Génova 13, en ningún momento de todo su seguimiento, que era continuo y a todas horas. Entonces ¿Por qué se produce esa conversación si la reunión luego no existió? Los investigadores consideran que Koldo García podría ya saber que le estaban investigando y que tenía el teléfono pinchado y dar el nombre adrede para confundir.

Pese a la no existencia de pruebas de esa reunión, el PSOE ha usado el nombre de Miguel Tellado como un cortafuegos ante las informaciones que van cercando a Francina Armengol o al propio Pedro Sánchez con la reunión de su mujer Begoña Gómez con miembros de la trama. El PSOE desliza que Koldo García pudo ejercer presiones contra el actual Gobierno balear presidido por Marga Prohens y que Miguel Tellado actuó como intermediario.