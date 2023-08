Iceta provoca la risa: “en la India están preocupados por Rubiales”

El ministro de Cultura asegura que “lee periódicos de la India” donde “hablan de Víctor Francos” y que los ministros del G20 le comentan su “preocupación” por el presidente de la RFEF

Que el argumento oficial del Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos que lo sustentan es hablar todo el rato del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y su beso con Jenni Hermoso, como si no hubiera más problemas en España, no es novedad. Pero algunos ministros llevan su ímpetu por el tema hasta el terreno del surrealismo como si en el mundo no se comentara otra cosa.

Es el caso del ministro de Cultura, Miquel Iceta, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde Luis Rubiales ha tenido gran protagonismo para variar, ha hecho afirmaciones como “yo he leído periódicos de la India donde Víctor Francos -el presidente del Consejo Superior de Deportes- es una persona de la que se habla en la India”.

Ahí no ha quedado Miquel Iceta, que asegura que los ministros del G20 no tienen otro tema de conversación que Luis Rubiales. “Los ministros me transmitieron su preocupación por unos hechos que nadie puede entender en los países donde las mujeres tienen derechos reconocidos”, ha continuado el ministro socialista de Cultura.

Estas declaraciones de Miquel Iceta sólo han provocado la carcajada, y muchos han recordado el episodio anterior de Yolanda Díaz con el inglés: “tenemos ministros que leen periódicos de la India, pero son incapaces de responder a una sola pregunta en inglés” u “¿os imagináis a Iceta leyendo un periódico indio?”. Otros ironizan y señalan al ministro que “ahora resulta que en la India están más preocupados por Rubiales que por no poder comer todos los días”.