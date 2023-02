El Gobierno ignora a Almeida y desoye sus quejas por el colapso del Cercanías

El alcalde madrileño envió una carta al Ministerio de Transportes para intentar poner solución de manera inmediata a los problemas evidentes y recurrentes de la red de Cercanías.

La situación que desde hace tiempo está viviendo el Cercanías de la Comunidad de Madrid ha llevado a los usuarios al límite. A los continuos retrasos hay que sumarle los muchos fallos eléctricos y técnicos en las instalaciones que provocan verdaderos colapsos en los andenes. Por ello, la semana pasada el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anunció que había mandado una carta al Ministerio de Transportes para pedir una solución inmediata al problema.

Así se lo he solicitado por carta a la ministra, el caos de hoy no puede volver a suceder.

Sin embargo, tal y como ha asegurado este martes el propio Almeida, todavía no ha recibido contestación alguna por parte de la cartera que dirige la socialista Raquel Sánchez. También es verdad que estos días están bastante liados intentando solucionar con parches otra de sus últimas chapuzas: el proyecto de los trenes que no caben por los túneles de Cantabria y Asturias.

"Le envíe una carta a la ministra de Transportes, y aún no me ha respondido", ha señalado el primer edil durante una entrevista en Telemadrid, en la que ha recordado que "el Gobierno del PP dejó un plan de inversión de 5.000 millones de los que prácticamente no se ha visto un euro".

En la misiva, el alcalde madrileño sostiene que "un transporte público de calidad constituye un factor clave para conseguir una movilidad eficiente y sostenible" y que "en el caso de Madrid, con 12 millones de desplazamientos diarios, es un elemento imprescindible para el normal desarrollo de la vida de la ciudad".

Por ello, ha trasladado a la titular de Transportes su "profunda preocupación por la situación del servicio de Cercanías que en las últimas semanas ha sufrido importantes incidentes que afectaron a decenas de miles de ciudadanos". Ha recordado que son "más de 230 incidencias en lo que va de año" con "trenes y andenes abarrotados y retrasos inaceptables".

"Todos somos conscientes de que falta mantenimiento, inversión, que los trenes se quedan parados en los túneles, que no tienen puntualidad... porque el Gobierno de Sánchez no ha ejecutado prácticamente inversión en la red de Cercanías", ha criticado.

Y es que hay que recordar que la red de Cercanías es responsabilidad de ADIF y Renfe y por lo tanto, del Ministerio de Transportes. Y es que hay personas como la candidata de Más Madrid a la Comunidad, Mónica García, que han intentado utilizar estos problemas a su favor para desprestigiar tanto a Almeida como a su rival para presidir la región, la actual presidenta Isabel Díaz-Ayuso.