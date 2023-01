López Miras irá al Supremo por el trasvase:"Sánchez arruina a miles de familias"

El presidente de Murcia habla del mayor ataque político en décadas a su Comunidad y avisa que peleará hasta el final: "No voy a permitir que Sánchez nos empobrezca con sus decisiones".

Una decisión arbitraria, política y sectaria. De esta manera ha definido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la resolución del Gobierno acerca del recién aprobado Plan Hidrológico del Tajo que afecta a ese trasvase Tajo-Segura. El líder popular asegura que supondrá la ruina para miles de familias y lo califica como el mayor ataque político que se ha hecho a su Comunidad en décadas.

Con este agua regaban nuestros agricultores, funcionaban nuestras industrias y bebían nuestros vecinos

Un 'hachazo' aprobado este martes en el Consejo de Ministros en un día "que quedará marcado en la historia" por su impacto negativo en la región murciana y el Levante español. Sobre la solución o alternativa propuesta por parte de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que se basa en una mentira. Y es que, para el dirigente del PP plantear el agua desalada como alternativa no es aceptable ni tiene garantías, ya que la propia Ribera "sabe que no tiene calidad suficiente, que su precio la hace inviable, que contamina más y derrocha más energía".

Para López Miras, se trata de la sentencia de muerte para el trasvase Tajo-Segura y aboca a la ruina a miles de familias sin inmutarse y sin ningún aval técnico. Hay que recordar que los nuevos planes hidrológicos, con un aumento progresivo de los caudales ecológicos del Tajo supondrá un recorte de los envíos del Tajo al Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos hasta 2027, es decir, en torno a la mitad del volumen que se trasvasa actualmente. "Con este agua regaban nuestros agricultores, funcionaban nuestras industrias y bebían nuestros vecinos”, afirma el presidente murciano.

Considera un ataque directo por parte de Sánchez a su región, acusándole de que no le importa dejar sin trabajo a miles de personas: "No voy a tolerar que Pedro Sánchez recorte el 50 por ciento del trasvase Tajo Segura. No voy a tolerar que reduzca hasta 110 hectómetros cúbicos de envíos anuales a nuestros ciudadanos y especialmente nuestros agricultores. No voy a tolerar que Pedro Sánchez mande al paro a miles de trabajadores en el Levante. No voy a consentir que Pedro Sánchez, empobrezca a la Región de Murcia con sus decisiones”.

Además, apunta a que el Gobierno central “ha ignorado las recomendaciones del Consejo de Estado y ha aprobado un texto que no tiene coherencia ni criterios técnicos que lo ampare”. Y es que, tal y como destaca el máximo dirigente regional, ese dictamen del Consejo de Estado “reconoció las deficiencias en la tramitación, la inseguridad jurídica que generaría su aprobación y la falta de transparencia durante el debate en el Consejo Nacional del Agua”

El Gobierno ha ignorado las recomendaciones del Consejo de Estado y ha aprobado un texto sin coherencia ni criterios técnicos que lo amparen

Con todo y con ello, para al líder popular en Murcia resulta lo que resulta aún más grave, y que de nuevo el Consejo de Estado puso sobre la mesa, es “la arbitrariedad del Gobierno de España a la hora de fijar los caudales ecológicos del Tajo, aprobando incrementar el volumen de agua en ciertos puntos sin establecer antes criterios o metodología para responder a este cambio tan significante.