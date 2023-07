Feijoo aprovecha las tardes para preparar el debate del lunes

A pesar de que quedan solo dos días para el cara a cara entre los candidatos del PP y PSOE, el popular ha decidido seguir pateando la calle por las mañanas y preparar el debata en las tardes

El cara a cara entre los líderes del PP y del PSOE será un momento decisivo para explicar sus programas y dejar claro su posición de cara a las elecciones generales del día 23. Serán unos minutos decisivos para convencer al electorado más indeciso y por lo tanto, los protagonistas prepararán hasta el milímetro sus intervenciones.

A pesar de la importancia de este debate, el candidato popular ha decidido que no dejará los mítines durante el fin de semana y continuará con su agenda, pisando la calle, como le hemos visto en la mañana del sábado, en la provincia de Zamora.

Así, Feijóo preparará el debate durante las tardes, así como en la jornada del lunes. Durante los últimos días ha ido repasando informes en los trayectos que ha realizado entre sus diferentes actos de campaña. Sin embargo, ha decidido no suspender su agenda porque cree que, a diferencia de su rival, él sí puede pasear por la calle sin percibir el rechazo de los ciudadanos y él sí puede llenar actos gracias al cariño de su partido. Mañana, de hecho, estará en la plaza de toros de Pontevedra en un mitin en el que se podrían congregar hasta 12.000 personas.

Eso sí, aunque el gallego preparará el debate solo, estará en contacto permanente con las personas de su equipo que le suministran informes y con las que analiza la estrategia.

Saldrá de Génova hacia el plató

El lunes por la mañana sí trabajará en su despacho de la sede nacional del Partido Popular, desde donde se desplazará al plató en el que tendrá lugar el cara a cara. Allí estará acompañado por su directora de gabinete, Marta Varela, que será la encargada de entrar a plató durante la pausa publicitaria. También estarán en la sala habilitada para el equipo del presidente el vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons, la coordinadora de Proyección e Imagen, Mar Sánchez; el director de Coordinación parlamentaria, Álvaro Pérez López, y el responsable de Contenidos del PP, Marcos Gómez.

El presidente está tranquilo y es optimista, consciente de que es una gran oportunidad de dirigirse no solo a Pedro Sánchez, sino también al conjunto de la ciudadanía.

En el cara a cara del lunes, el candidato pedirá a los ciudadanos que retiren su confianza a Pedro Sánchez no solo por los errores cometidos en los últimos cinco años, sino también por los que sin duda cometería durante los próximos cuatro. No hay ninguna posibilidad aritmética de que Sánchez sea presidente sin necesitar el apoyo de ERC, Bildu y los herederos de Podemos, y eso ya sabemos que implica sumisión y concesiones que España no quiere asumir. Por tanto, pediremos que le dejen de votar no solo por lo que ha hecho hasta ahora, sino por lo que haría hasta septiembre de 2027.

Decepción tras decepción con Sánchez

Feijóo explicará que la única opción de un Gobierno fuerte pasa por el apoyo de los españoles a la opción que representa el PP. Sin embargo, no solo pedirá la confianza apelando a la decepción de los ciudadanos con Sánchez, sino que explicará sus propuestas para convencer al electorado de cara al 23J de que su proyecto no se basa en bloques, sino en la unión de los ciudadanos. El candidato popular será en el debate la voz de aquellos que están cansados del sanchismo tanto en la derecha (Vox) como en el centro (PP y Cs) y en la izquierda (PSOE).