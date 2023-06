Más leña al fuego: Mónica García ataca al mentiroso y dañino Pablo Iglesias

La líder de Más Madrid defiende a su formación de las acusaciones del exvicepresidente, que les culpó de vetar a Irene Montero en las negociaciones para unir a la izquierda en torno a Sumar.

Pasan los días, las reuniones y los partidos de izquierdas de nuestro país, los que miran solo por el bien común y reman todos en una única dirección, siguen tirándose los trastos a la cabeza durante las negociaciones para unirse todos en torno a Sumar. El tiempo corre y la necesidad seguro acabará provocando que las negociaciones avancen, ya que no les queda más remedio si quieren tener opciones de mantener la Moncloa junto a Pedro Sánchez. Sin embargo, por el momento el clima que se respira no parece el más adecuado. Tienen hasta el 18 de junio.

Un clima que se ha encargado de calentar Pablo Iglesias, que no piensa permitir que Irene Montero y las caras más visibles del actual Podemos se queden fuera de ese futuro proyecto que encabezará, de esto no hay duda, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo llevará el bastón de mando y la lucha por ocupar un puesto de relevancia junto a ella parece ser encarnizada.

Lo dicho, Iglesias no quiere que Montero y Belarra queden relegadas y por eso no dudó en señalar a Más Madrid, los comunes y Compromís de ser los que quieren vetar a sus personas de confianza. Además, las culpó de ser los que están entorpeciendo el acuerdo debido a sus intereses territoriales en la capital, Cataluña y la Comunidad Valenciana respectivamente. Concretamente, en el caso del partido madrileño, afirmó que no quieren a "nadie" de Podemos.

Joan Baldoví ya salió en defensa este martes de Compromís y ahora ha sido Mónica García la que lo ha hecho. Y como era de esperar no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de Pablo Iglesias. La líder de Más Madrid, en una entrevista en la Cadena SER, le ha acusado de "mentir claramente" sobre el supuesto veto a Irene Montero y compañía, además de asegurar que lo único que quiere el exlíder de Podemos es hacer daño. Más leña al fuego.

Mónica García: "Pablo Iglesias mintió. Más Madrid no ha vetado a ningún partido, no ha vetado a nadie" pic.twitter.com/55qyn1uwYK — Hora 25 (@Hora25) June 6, 2023

"Iglesias mintió claramente. Más Madrid no ha vetado a ningún partido. No entiendo muy bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo”, han sido las palabras García, que ha remarcado e insistido en que su formación no ha vetado a nadie y solo quiere “remar para adelante”.

La que fue candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones autonómicas ha llegado a decir que no han hablado de nombres durante esas negociaciones, en las que se han sentado a la mesa a dialogar sobre qué es lo que quieren y hacia a dónde quieren ir. "Habrá un pacto cien por cien", ha concluido.

Félix López-Rey y su polémica con Pablo Iglesias

De polémica en polémica y tiro porque me toca. En este caso, la protagonizada por el que fue número dos de la candidatura de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital, Félix López-Rey, que hizo público a través de un tweet que Iglesias estaba imponiendo a Irene Montero e Ione Belarra en esas listas de Sumar para las generales.

Imponer a Irene Montero y Ione Belarra, las Ministras peor valoradas del Gobierno, es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso. Es tiempo de generosidad y altura de miras. Garzón marcó el camino.

¡Piensen en la gente! — Félix López-Rey 📢 (@FelixLopez_Rey) June 6, 2023

Unas declaraciones de las que Mónica García se ha desmarcado, calificándolas de personales y no de partido. Eso sí, le ha dado un pequeño tirón de orejas, expresando que "no ha calculado ni el momento ni el foro, independientemente de que cada uno tendrá su opinión personal".

Los militantes de Más Madrid deciden

Con todo y con ello, llega un día clave para Más Madrid. Sus militantes deciden en una asamblea extraordinaria como concurrirán a las elecciones generales, es decir, consultarán si deben unirse o no a Sumar. Será en un acto en el ‘Espacio Rastro Madrid’ del barrio de La Latina, al que acudirán las líderes municipales y autonómicas, Rita Maestre y Mónica García.

Además de los presentes, será a través de una votación en línea en la que podrán participar todos los inscritos de la formación.