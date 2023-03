Rita Maestre echa más leña al fuego y se suma al linchamiento a Ana Obregón

Además, la secretaria de Organización del PSOE de CyL riza el rizo al decir que Ana Obregón ha perdido su derecho a criticar a Pedro Sánchez y la amenaza: "La paciencia tiene un límite".

La izquierda ha encontrado un filón en Ana Obregón y su decisión de tener una hija mediante la gestación subrogada en Estados Unidos. Un linchamiento mediático que no se ha producido en otras ocasiones por parte de la izquierda con casos similares como los de el cantante Miguel Bosé, los presentadores Kiko Hernández o Jaime Cantizano o el actor Javier Cámara. Hay que destacar que el linchamiento no es por otros aspectos a analizar como la edad de Ana Obregón, si no por el hecho de acudir a este método para tener hijos, tal y como hicieron el resto.

Como no podía ser de otra forma, Irene Montero ha sido una de las primeras en criticar la noticia del día. La ministra del Interior no ha sido la única en atacar a la estrella televisiva, también han lanzado sus críticas y mostrado su contrariedad al respecto María Jesús Montero, Patxi López o el presidente asturiano Adrián Barbón. La última en hacerlo, tampoco podía faltar, ha sido Rita Maestre.

La candidata a la alcaldía de Madrid por Más Madrid ha asegurado que querer ser madre o padre no es un derecho, sino un deseo. Además, ha acusado de forma velada a la propia Ana Obregón, ya que afirmando que "dar a luz no es comprar un bebé y fingir el postparto", en relación a la portada del Hola en la que se ve a Ana Obregón saliendo en silla de ruedas del hospital con su hija en brazos.

Dar a luz no es comprar un bebé y fingir el postparto. Ser madres y padres no es un derecho, es un deseo. Ninguna mujer puede ser explotada para que alguien compre un ser humano. La polémica de Ana Obregón nos recuerda la injusticia de la gestación subrogada. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) March 29, 2023

"Ninguna mujer puede ser explotada para que alguien compre un ser humano. La polémica de Ana Obregón nos recuerda la injusticia de la gestación subrogada", concluye el mensaje de Maestre.

Por lo general, las criticas se están centrando más en el concepto de gestación subrogada que en la propia figura de Ana Obregón, que perdió a su hijo hace 3 años por una grave enfermedad. Sin embargo, a algunos (algunas en este caso) se les ha ido la boca (o los dedos en este caso) a la hora de dar su opinión en las redes sociales.

Es esta ocasión ha sido Ana Sánchez, Secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, que en otro mensaje a través de esta misma red social se ha erigido como jueza para considerar si Ana Obregón o no puede, después de lo que ha hecho, criticar... a Pedro Sánchez. No contenta con eso, también le manda un aviso: "La paciencia tiene un límite". El colmo.