Un año después, Sánchez sigue sin explicar el escándalo de su móvil y Marruecos

El 11 de mayo de 2022, Moncloa fulminó a la directora del CNI, Paz Esteban, tras airear Bolaños tres brechas de seguridad en el Gobierno. Pero las razones de este cese siguen sin aclararse.

Este jueves se cumplirá un año del estallido total del escándalo Pegasus que provocó el cese fulminante del jefe de los Servicios Secretos españoles. Aunque, un año después, nadie sabe por qué Pedro Sánchez culpó a la directora del CNI, Paz Esteban, del espionaje al teléfono móvil presidencial y a los de los ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande Marlaska, con el malware israelí Pegasus.

Pero la gran pregunta sigue más vigente que nunca y retumba: que había en el teléfono de Sánchez que buscara robar Marruecos y que ha podido provocar un bandazo histórico que el presidente se niega a explicar de forma convincente.

Eso sí, un año después, todas las fuentes consultadas por ESdiario coinciden en que en La Casa nadie duda de que Sánchez entregó la cabeza de Esteban a ERC, Podemos y Bildu para evitar una grieta insalvable en Frankenstein. No porque la falla de seguridad estuviese en la sede de la madrileña Cuesta de las Perdices.



El CNI no ha dado explicaciones públicas, porque no puede. Pero Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska no las han ofrecido en público, porque no quieren. Moncloa decretó apagón absoluto desde el primer minuto, justo cuando la larga y sospechosa mano de Marruecos apareció sobre el escándalo. Una sospecha que se disparó tras el histórico, unilateral e inexplicado giro de Sánchez con el Sáhara.

Los expertos consultados por ESdiario coinciden en su convicción de que los servicios secretos marroquís espiaron el teléfono de Sánchez. Los analistas de la Seguridad Nacional han investigado esa brecha de seguridad con graves reproches en privado contra Moncloa.

Paz Esteban, tras ser cesada, junto a su sucesora Esperanza Casteleiro y Margarita Robles.

CNI y el espionaje de Mohamed VI mantienen una excelente cooperación en materia antiterrorista. Pero La Casa desconfía de Rabat en un mundo en el que el doble juego va de suyo. Pero un año después, la única certeza es que Paz Esteban pagó con su cargo por un error que no era suyo. Esa es la certeza.

