Ayuso, la "Thatcher" española que machaca a la izquierda

Un artículo publicado por el Telegraph refleja la situación del socialismo en Europa y la tendencia política, con Ayuso como lideresa, que según el medio arrasaría en la 'generales' de julio

El diario inglés Telegraph publica un amplio artículo en el que deja clara la tendencia política en Europa y toma como ejemplo, para justificar el ocaso del socialismo, los resultados de las elecciones autonómicas de España del pasado 28 de mayo.

Para este rotativo la decisión de Pedro Sánchez está muy lejos de ser una estrategia inteligente, sino más bien la única opción ante un partido que le acorrala y pide su cabeza. Por otra parte, deja claro que consiguió la presidencia porque fue capaz de hacer lo que ningún otro líder del PSOE había considerado: trabajar con los herederos del terrorismo vasco para derrocar a los conservadores y presidir una coalición de extremistas y separatistas de izquierda

Ayuso, la lideresa

El rotativo, además se centra en la situación de nuestro país y más concretamente en Isabel Díaz Ayuso como referente para los políticos conservadores ingleses. Explica que las medidas llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid en los últimos años -abrir la comunidad cuando el Gobierno marcaba un confinamiento absoluto, rebajar los impuestos y ofrecer la oportunidad a las familias de elegir en qué colegios u hospitales querían tener servicio-, la han hecho fuerte y la han elevado como una auténtica "dama de hierro", frente a una oposición que la tacha de extremista. Un calificativo que explica, ya no tiene repercusión en el electorado, a tenor de la mayoría absoluta lograda.

Abunda en la figura de la madrileña el diario inglés, de quien dice que sería sin duda la próxima presidenta del Gobierno si su partido hubiera tenido la valentía de colocarla en primera fila el año pasado en las primarias.

El extremismo ya no es una amenaza que puedan utilizar las fuerzas de izquierda, asegura el Telegraph, y que no le va a servir a Pedro Sánchez como pilar para su campaña. Si hay una lección de las elecciones de España, indica es que a los votantes no les importa mucho las acusaciones de extremismo. Lo que sí les importa y preocupa son los impuestos y el aumento de los precios. "Cuando los partidos de derecha prometen la atención a estas demandas, a la izquierda no le queda nada", indica el autor del texto: Daniel Hannun.