Iago Negrón reaparece tras tres días desaparecido sin ser consciente del revuelo

El joven de Pozuelo, que se esfumó de su casa el 28 de diciembre dejando apagado su móvil en una caja, regresa a su domicilio como si nada. Algunas fuentes dicen que estuvo en Toledo

Iago Negrón, de 19 años, que tenía en vilo a la localidad de Pozuelo de Alarcón tras desaparecer misteriosamente el pasado 28 de feberero, ha regresado a casa, tal y como ha confirmado este domingo 31 de diciembre por la mañana su padre, David Negrón, en la cuenta de Instagram del joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Giacomo Negronetti (@iagonglez)

"Perdido y hallado en el Templo al tercer día", escribió el padre en Instagram, haciendo referencia al pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús, siendo niño, se pierde de sus padres en Jerusalén. "Está bien. Física y mentalmente. Ha estado solo. Ha dormido en la calle. Ha vuelto a casa por su cuenta. No ha tenido acceso a medios ni a móviles, no tenía ni idea de lo que estaba pasando", ha explicado el padre del chico.

"Gracias a todos. Que Dios os bendiga. Seguiremos informando en cuanto nos repongamos. Ahora os pedimos paz y descanso. Millones de gracias por compartir, por ayudar, por preocuparos, por vuestras oraciones", concluye la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Giacomo Negronetti (@iagonglez)

El chico había desaparecido el pasado jueves 28 en la madrugada. Se había llevado el DNI, las llaves, el abono transporte, abrigo y algo de dinero, pero no el móvil, que dejó en modo avión metido en una caja en su casa. Además, envió tres misteriosos mensajes de vídeo a tres personas: "Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver", dijo en ellos, con tono afectado.

Pero como todo sucedió el Día de los Inocentes, ya que Iago grabó el vídeo entre las 6:30 y las 7 de la mañana tras volver a casa, se pensó que no era verdad. En un primer momento, sus seguidores en Instagram pensaron que podría tratarse de una broma.

Fueron tres días de angustia para sus padres, quien en declaraciones para los medios no descartaron que hasta se tratara de un reto viral entre influencers consistente en permanecer incomunicado durante 48 horas. "No me puedo creer que nos haya hecho esto, pero es una posibilidad que manejamos. Algo tan maquiavélico no lo había hecho nunca", dijo su padre entonces.

Y aunque todavía se desconocen las causas de la desaparición, lo cierto es que Iago ha regresado a casa este domingo sin aparentes daños y en buenas condiciones. Algunos indicios apuntaron a que Iago Falcón habría estado durmiendo a la intemperie en Toledo durante estos días, pero no hay conformación oficial al respecto.