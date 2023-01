Rufián y los independentistas retan a Sánchez y le mandan este mensaje

Los partidos independentistas se defienden de las afirmaciones que aseguran que están pasando por el peor momento en años, algo que reconocen hasta las propias fuerzas independentistas.

El mensaje, dirigido directamente al presidente del Gobierno, ha llegado por parte del portavoz de ERC, Gabriel Rufián: reta a Pedro Sánchez a convocar un referéndum en Cataluña ya que, según ha expresado Rufián, también los socialistas han repetido últimamente que el independentismo, a diferencia de 2017, está dividido y débil.

"Replican en sus intervenciones que el procés ha acabado, que somos más débiles que nunca, que estamos divididos... bien, vale, venga, va, hagamos un referéndum, si vamos a perder ¿No estamos divididos y esto se ha acabado?", han sido las palabras de Rufián.

Dicen que somos más débiles que nunca...bien, vale, venga, va, hagamos un referéndum. ¿No estamos divididos y esto se ha acabado?

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Junts Mariona Illamola: "Haga un referéndum y lo veremos. Ya hicimos uno y ganó la independencia", ha dicho la diputada del partido de Carles Puigdemont, en el marco del debate que ha tenido lugar en el Pleno del Congreso.

El presidente del Ejecutivo no respondió a este mensaje, pero ya ha insistido en que no ha sido él sino los propios "líderes" de Junts, en referencia a Jordi Sànchez, quienes han dado por finiquitado el proceso independentista.

A pesar de todo, el propio Sánchez ha remarcado que aunque estén más debilitados, esto no significa que el movimiento independentista haya dejado de existir. "Existe y, como no lo compartimos, luchamos políticamente contra él. No obviamos la realidad, sigue existiendo", ha rematado.

Parte del independentismo reconoce desunión

La protesta independentista de la semana pasada en Barcelona por la Cumbre Hispano-Francesa ha dejado en evidencia la discordia que existe dentro del propio movimiento. La marcha forzada de Oriol Junqueras de la concentración fue un claro síntoma que esta semana se ha encargado de confirmar l exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez, que ha mandado un mensaje a sus compañeros.

Concretamente, ha avisado de que hay "muchas posibilidades" de que el independentismo pierda la mayoría en el Parlamento catalán en las próximas elecciones por falta de unidad. "Cuando esto llegue, tocará hacer revisión a fondo y ver qué se ha hecho mal", lamentaba en una entrevista la que instaba a las fuerzas independentistas a "modificar con urgencia el rumbo".

De esta manera critica que Junts, ERC y la CUP no alcancen una "unidad estratégica mínima", destaca que todos tienen responsabilidad en ello y advierte que sin unidad es muy difícil que el independentismo alcance sus objetivos.

Además, lanzaba un recado al líder de ERC, Oriol Junqueras, acusándole de que "priorice fundamentalmente la hegemonía de su partido ante otros tipos de intereses, creyendo que él y su partido lo puedan conseguir solos", si bien ha lamentado los abucheos que recibió en esa manifestación de la semana pasada.