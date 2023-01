Ayuso destapa lo que preparan los "agentes de Sánchez" para "asustarla" el 28-M

Un dia después de los bochornosos incidentes en la Complutense con gritos de "asesina" contra la presidenta, la líder del PP de Madrid explica las razones de la inquina que provoca.

Acusaciones de "provocadora" desde el PSOE de Madrid, defensa del acoso que sufrió este martes por parte del propio ministro de Universidades, insultos de "asesina", una despiadada huelga de sanitarios promovida por la izquierda...

Como hace un tiempo, Isabel Díaz Ayuso, se han convertido en el objetivo a batir de la izquierda en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. Y 24 horas después del escrache en la Complutense, la presidenta madrileña ha retomado su agenda y dado algunas claves de las razones del linchamiento del que es objeto estos días.

Ayuso denuncia: "Lo que me temo es que el Gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid, me va a enviar cada vez más agentes para asustarme y para crear en torno a mí un clima que no se ha dado en toda la Legislatura. Lo están haciendo constantemente. No soy yo la que provoca, envían incluso a personas a los actos de partido, lo hacen siempre desde hace unas semanas"

La presidenta de la Comunidad ha advertido así que Madrid es "la pieza a batir" y por ello están "alargando" la huelga sanitaria hasta las elecciones de mayo. "La huelga de la Sanidad es una huelga política que han pretendido prolongar hasta elecciones cada día con una excusa diferente", ha señalado preguntada por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en el municipio de Galapagar.

La dirigente madrileña ha apuntado a que esta huelga "ya no es secundada prácticamente por nadie" y ha deslizado que en los últimos días ha sido seguido por un 2% o un 1% de los sanitarios.

Ayuso ha advertido que "van a intentar que se prolongue todo lo posible mientras en otras comunidades" como Extremadura, Aragón, Cantabria o en Andalucía "ya se han desconvocado unas huelgas que han durado una reunión".

En este punto, ha defendido que desde Consejería de Sanidad han mostrado "su mejor actitud" acudiendo a todas las reuniones y no se ha podido mostrar "mejor actitud ni más predisposición al diálogo".

Los "agentes de Sánchez"

Ayuso ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez, "inexistente en Madrid", va a mandar "cada vez más agentes" para asustarla y crear en torno a ella "un clima que no se ha dado en toda la legislatura". También ha acusado a la izquierda estar mostrando su "peor cara".

"Lo que me temo es que el Gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid, me va a enviar cada vez más agentes para asustarme y para crear en torno a mí un clima que no se ha dado en toda la Legislatura. Lo están haciendo constantemente. No soy yo la que provoca, envían incluso a personas a los actos de partido, lo hacen siempre desde hace unas semanas", ha denunciado, también refiriéndose a las declaraciones del portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, quien la acusó de normalmente ir a "provocar" y "encender a la gente".

"La ultraizquierda está secando la convivencia y está destrozando todo aquello que considera que les pertenece", advierte la presidenta madrileña

"Dicen mis adversarios por intentar justificar lo que pasó ayer que fue una provocación asistir a esto... debe ser que yo no me merecía la distinción de haber sido la primera alumna de Ciencias de la Información que se convierte en presidenta de todos los madrileños a través de las urnas... quizá lleve la falda muy corta. Debe ser eso, pero es que no llego a acostumbrarme a una clase de políticos de la izquierda que cada vez son más puritanos", ha deslizado a continuación.

La "deriva" de Podemos

Después de las declaraciones del ministro de Universidades, Joan Subirats, que declaró que las protestas son normales en cualquier universidad, Ayuso considera que la izquierda, "en concreto el Gobierno", está dando "una imagen lamentable" porque "no se puede permitir que a un representante de los ciudadanos le ocurra algo en una institución pública, y todavía lo jaleen".

Cree que es "gravísimo" y demuestra la "deriva en la que están algunos políticos, especialmente los de Podemos". En este punto, ha indicado que se esperaba una actitud así "por parte de la ultraizquierda pero no de todos los socialistas". "La ultraizquierda está secando la convivencia y está destrozando todo aquello que considera que les pertenece", ha asegurado.