Otro violador a la calle antes de tiempo y el PP estalla: "Sabían lo que hacían"

El PP critica duramente que PSOE y Unidas Podemos sigan discutiendo por una chapuza que ellos han provocado mientras los agresores sexuales beneficiados alcanzan el millar.

El desastre continúa y nadie del Gobierno asume de verdad las consecuencias de una ley que sigue no solo reduciendo las penas de agresores sexuales si no provocando que salgan de la cárcel antes de tiempo. El Partido Popular no da crédito y no entiende que no haya responsabilidades por lo que está sucediendo y ha aumentado su presión en las últimas horas ante la publicación de la actualización de los datos de delincuentes sexuales beneficiados por la norma de Irene Montero y conociendo las últimas excarcelaciones.

El último caso detallado es el de un hombre condenado por violación del que la Audiencia Provincial de Almería ha ordenador su inmediata excarcelación tras acordar la rebaja de la pena impuesta de seis a cuatro años de prisión al aplicar esta ley del solo sí es sí. El tribunal de la Sección Tercera indica que el procesado, interno en el centro penitenciario de Aranjuez IV de Madrid, ha cumplido las penas de prisión impuestas después de la "reducción acordada".

El condenado violó en 2008 a una mujer en el municipio de Viator (Almería) tras agredirla propinándole varios puñetazos. En el auto se concluye que la pena impuesta se motivó en que "debería fijarse en el límite mínimo que permitía la ley" y que, por tanto, "dado que ese límite mínimo actualmente se ha visto reducido, está obligado el tribunal a reducir la pena impuesta, rebajando la pena al mínimo tal y como señala la sentencia original".

Feijóo y Ayuso, los más críticos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este jueves contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos por seguir "enredando" y "discutiendo" con la reforma de la ley cuando hay 943 rebajas de condena a agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones, una cifra que, según ha recalcado, sigue "creciendo".

Es intolerable que las únicas consecuencias de la Ley del ‘Sólo sí es sí’ sean para las mujeres.



El Gobierno se dio mucha prisa con la sedición, la malversación y los indultos, pero sigue sin reformar esta chapuza.



— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 13, 2023

Tras asegurar que los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suponen un "escándalo", ha dicho que espera que el PSOE acepte las enmiendas del PP a la norma para buscar una solución al problema. En este sentido, ha resaltado que llevan seis meses con la chapuza de ley sin reformar, subrayando que el Gobierno tardó menos de dos semanas en reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición y modificar el delito de malversación para complacer a sus socios independentistas.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la ley del solo sí es sí será un estigma que Pedro Sánchez y su Gobierno llevará toda la vida a pesar de que la presentó como "marca de su gobierno". Además ha llegado a afirmar que "no escucharon a nadie" y por lo tanto "sabían lo que hacían".