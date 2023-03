La venganza de Errejón contra Iglesias provoca el "rejón de muerte" a Podemos

Más País se convierte en el principal avalista de la candidatura de la vicepresidenta, gracias a los oficios y las maniobras entre bambalinas de su líder y Moncloa a espaldas de Belarra

Si la moción de censura impulsada por Vox contra Pedro Sánchez, con el exdirigente comunista Ramón Tamames como candidato, ha servido para exhibir los movimientos dentro del espacio a la izquierda del PSOE -con Yolanda Díaz de estrella gracias al protagonismo que le ha cedido Moncloa- uno de estos actores principales, Íñigo Errejón, líder de Más País, aprovecha su acercamiento a la vicepresidenta segunda para ajustar cuentas con su antiguo compañero de viaje.

Jaque de Errejón sobre Podemos, que va a tener que tragarse no sólo las condiciones de Yolanda Díaz en una futura coalición, sino además a su archienemigo. Que lleva meses maniobrando entre bambalinas y aprovechando su buena relación con el propio Sánchez.

El que fuera mejor amigo y principal colaborador de Pablo Iglesias y uno de los fundadores de Podemos se ha convertido, a través de Más País, en uno de los principales muñidores de la candidatura de Yolanda Díaz bajo el paraguas de Sumar, algo que molesta sobremanera en el partido que ayudó a fundar en pleno tira y afloja entre la propia Díaz y el sector duro de Podemos con Ione Belarra e Irene Montero a la cabeza e Iglesias moviendo los hilos en la sombra.

Acto juntos antes de la moción

Justo antes de la moción de censura, convertida en un escaparate para Yolanda Díaz por estrategia de Moncloa que pretende dar alas a la vicepresidenta y así cortar el vuelo al núcleo duro de Podemos y que ese espacio electoral no se deshinche en votos, Yolanda Díaz y Errejón compartieron un acto en el que exhibieron su total sintonía.

"La política no va de ruidos, no va de fuerzas y no va de presiones", advertía la vicepresidenta del Gobierno sonriendo junto a Íñigo Errejón en una actitud de presión hacia Podemos que puede quedar como el malo de la película de la desunión de la izquierda si Más País, Izquierda Unida, Compromís y otras fuerzas hacen piña con el Sumar de Díaz pero Podemos sigue con sus reticencias.

Mónica García y Rita Maestre, líderes de Más Madrid en la Comunidad y el Ayuntamiento, otras dos dirigentes del partido de Errejón que muestran su sintonía con Díaz, ya han anunciado su presencia al acto de Sumar del próximo 2 de abril, donde se prevé que anuncie la decisión sobre su candidatura.

Otra presión más de Errejón sobre Podemos, que va a tener que tragarse no sólo las condiciones de Yolanda Díaz en una futura coalición, sino además a su archienemigo. Que lleva meses maniobrando entre bambalinas y aprovechando su buena relación con el propio Sánchez.