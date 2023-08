El beso de Rubiales ‘resucita’ a las desahuciadas Montero y Pam e Iceta se suma

Las dirigentes de Podemos hacen del episodio con Jenni Hermoso un motivo de ruido mientras el ministro de Cultura les sigue el juego. Rubiales pide perdón y asegura que "me equivoqué"

El triunfo de España en la final del Mundial de Fútbol femenino, o más concretamente la anécdota del beso entre el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, y la jugadora Jenni Hermoso, ha servido para que las dirigentes de Podemos como la ministra de Igualdad, Irene Montero, o su número dos, Ángela Rodríguez Pam, salgan de su desahucio tras ser excluidas de las listas de Sumar y monten ruido con lo mejor que saben hacer: sacar su acusación de “machismo” a pasear.

Así, Irene Montero echaba gasolina a la polémica del beso -cuyos protagonistas han quitado hierro pero desde sectores de la izquierda se está atizando- calificándolo de “violencia sexual”.

“No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo que pasa. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Sólo sí es sí", expresaba la ministra de Igualdad.

En la misma línea, la secretaria de Estado de Igualdad, la siempre polémica Ángela Rodríguez Pam -otra de las desahuciadas por Yolanda Díaz-, señalaba que “hubo un tiempo en el que había cosas solo de hombres. Un tiempo en el que las mujeres no podíamos elegir cuando ser besadas o dedicarnos el fútbol. Por suerte ese tiempo ha terminado. Campeonas y sólo sí es sí”.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell -otra de las caídas de Podemos en las listas de Sumar-, animaba incluso a la futbolista Jenni Hermoso a denunciar a Luis Rubiales y aseguraba que el beso no era consentido -algo que no ha dicho la futbolista-: “ella dejando claro que no ha sido consentido. Y a ellos intentando ocultar el video por derechos de autor. Si Jenni Hermoso decide denunciarlo, tiene todo nuestro apoyo”.

En medio de este festival podemita, el ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, no ha querido ser memos y se ha sumado al argumentario: "me parece inaceptable. Vivimos un momento de igualdad, de derechos y de respeto hacia las mujeres. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla. Tal y como lo he visto, creo que hay que decirlo: todos merecemos un respeto".

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha tenido que salir con un vídeo donde pide perdón por el episodio del beso y señala que “seguramente me he equivocado”. “Hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes”, ha indicado.