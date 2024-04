El PSOE amenaza a directores de medios y Óscar Puente les insulta: "carcundia"

El perfil oficial del partido señala al director de El Debate mientras el ministro de Transportes se lanza a la descalificación: “no son periodistas, son matones y gente que apesta”

El PSOE se ha venido arriba con el anuncio de Pedro Sánchez de que continuará al frente del Gobierno y en el sanchismo y en la izquierda patria ya tienen sus dos objetivos a atacar: los jueces y los periodistas críticos con el Gobierno. Ni siquiera han tardado 24 horas en esta estrategia y el perfil oficial del PSOE en redes sociales ya amenazaba directamente al director de un diario.

En concreto, el PSOE desde su perfil señala con nombre y apellidos al director del digital El Debate, Bieito Rubido. “Desde el PSOE esperamos una rectificación inmediata de estas declaraciones del director de la web El Debate”, indicaban los socialistas con un vídeo del comunicador, con el curioso calificativo de “web” y no de “diario” o “medio” al digital, una forma de desacreditarlo dentro de la estrategia de Pedro Sánchez de llamar “pseudomedios, webs y difusores de bulos” a la prensa que le crítica, como hacía en su entrevista de TVE.

Bieito Rubido, un vídeo donde debate con otros compañeros sobre la continuidad de Pedro Sánchez, señalaba que "si continúa, que se prepare, porque su fin va a ser más trágico. No sé cómo, ni dónde ni por qué", una reflexión que el sanchismo ha sacado de contexto como si estuviera deseando una agresión o algo -se refería tragedia política- activando toda su maquinaria del equipo de opinión sincronizada.

Y si el PSOE señala al director de un medio de comunicación, Óscar Puente traspasaba todas las líneas y dedicaba toda una cascada de insultos Bieito Rubido. “Quienes desde el mismo periodismo se ofenden cuando a esta carcundia la llamamos por su nombre, es evidente que no se han enterado de nada. Esto es el fascismo puro y duro. No son periodistas. Son los matones de la derecha de toda la vida en este país. Gente que apesta la tierra”, soltaba el ministro de Transportes en todo un alarde de educación y respeto del Gobierno.

Óscar Puente no es la primera vez que responde con groserías a los medios de comunicación, como llamar “ojete” -culo- al diario The Objective, algo a que ha hecho varias veces. Y mientras, el equipo de opinión sincronizada se ha puesto ahora a sacar datos familiares de Bieito Rubido, como que su hijo trabaja en el bufete del Real Madrid, algo que ya hicieron con la familia del juez que abrió diligencias a Begoña Gómez. El presidente pide respeto por su familia, pero el sanchismo no respeta las familias de los demás.