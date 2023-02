Macarena Olona: "Van a por mí. Me marché de Vox porque querían apagar mi voz"

Macarena Olona se ha sincerado con Évole con rotundas confesiones en las que deja claro que la estructura de Vox ha cambiado y que no está claras las finanzas de su fundación

"Me marché de Vox porque tenía claro que iban a apagar mi voz", ha sido una de las primeras frases de Macerana Olona en la entrevista con Jordi Évole. "Me convertí en un obstáculo porque yo he tenido una identidad en Vox, era de uno de los cuatro que tenía impronta en el partido". "Me convertí en un obstáculo para la deriva de Vox, deriva con posicionamientos que no me representan". Así comernó la esperada entrevista a la ex de Vox en la que arremetió contra la formación de derechas en la que militó durante años.

Abascal

Olona dejó claro su sentimiento de afecto hacia Abascal, del que dijo que está supeditados a la organización y que no es él quien toma las decisiones. "Ese silencio de Abascal en la entrevista de Jiménez Losantos se me hizo eterno. Él es una buena persona, pero tiene limitaciones". "Cuánto más arriba estaba menos claro tenía quién tomaba las decisiones. Santi no es libre"." Las decisiones no siempre se toman en Vox, sino fuera, de gente que no forma parte del organigrama".

El Vox de hoy no es el marzo de 2019, ni ideológiamente, ni a nivel empresa, indicó. "Ni tiene que ver con las estrucutras que se han creado alrededor, un entramado societario alrededor. Reclamo transparencia en las fundaciones de los partidos. La Fundación Disenso, de Vox, la dirige Abascal. Tengo información de sus cuentas en marzo, cuando se dio una subvención de 2 millones ded euros del partido a la fundación, pero se había otorgado otra, en febrero, de 4 millones y medio de euros. Yo exigiría que se presentase el 347 de la Agencia tributaria, para demostrar qué se esconde (pagos a supuestos particulares independientes, del ambito constructor). ¿A dónde han ido esos 4,5 millones de euros en la Fundación Disenso. ¿Están dispuestos a aportar el modelo 347?

¿Su salida de Vox fue dolorosa?

Un largo silencio precedió a la respuesta. "Sí. Estoy sufriendo un ataque feroz y lo entiendo, tienen miedo a lo que yo pueda representar. "Después de las elecciones andaluzas, hubo filtraciones de la sede de Vox. Se filtraron mentiras. Que la campaña había sido un fracaso por responsabilidad mía. Para mí fue un fracaso de expectativas".

¿Pensó que la enviaban a Andalucia para quitrsela de encima? Olona asegura que fueron numerosas las personas de su entorno, incluso del partido que le advirtieron: "te la están liando", "te quitan del Congreso para que no hagas sombra..." "me lo decían en la familia, en las redes sociales..." "El congreso es el buque insignia de Vox".

Ortega Smith

¿La engañaron Ortega Smith y Buxadé? "Nunca han venido de frente". A fin de 2020, en una manifestación de las fuerzas de seguridad, yo salí detrás de Javier Ortega. Él los saluda y cuándo vio que me jaleaban, él se dio la vuelta y se marchó. Ortega tiene su público como yo, el mío. Somos perfiles antagónicos.

"Me llaman loca"

Están difundiendo bulos, en algunos caos, puedo salir al paso, responden al miedo. Se están reuniendo con periodistas para que difundan que estoy loca, que tengo problemas de salud mental. "Yo lo he dado todo por el proyecto, pero ellos necesitan destruirme; no saben que haciéndolo destruyen a muchos votantes". "Van a por mí"

Ataques

"Esto es vomitivo y de una gravedad extrema", afirma Macarena Olona sobre los mensajes del grupo 'Españabola', al que se relaciona con Vox: "Cuando he tenido esta información he entendido por qué alguien ha llamado Vox partido nazi". Olona asegura que conoce la identidad de quién maneja el Canal de Telegrama España Bola. "Y se está dirimiendo en la justicia. Aporté toda la información de esta persona".