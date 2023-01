Entrevista a Carlos García Adanero:"No me he afiliado al PP pero no lo descarto"

El exmiembro de UPN, que formará parte de las listas de los populares en Navarra, se defiende de los que le llaman tránsfuga y asegura que el objetivo común es sacar a Sánchez de la Moncloa.

Este 2023 es un año clave a nivel electoral y los partidos políticos han comenzado a mover sus fichas. Es el caso del Partido Popular de Navarra, presidido por Javier García, que esta semana hacía oficial la incorporación a sus listas de Carlos García Adanero y Sergio Sayas. Los dos diputados fueron expulsados de su anterior formación UPN (Unión del Pueblo Navarro) por negarse a votar la reforma laboral de Pedro Sánchez.

Por ello, tanto desde el PSOE navarro como desde el propio UPN los han tildado de tránsfugas. "Me hace gracia. Te llaman eso y lo que es cierto es que íbamos en una lista electoral y UPN nos expulsó a nosotros (nuestra plataforma) por decir que a Pedro Sánchez no se le podía apoyar", se ha defendido Adanero, que cree que todo tiene un motivo: "Lo han hecho para ir solos, tener las manos libres y así poder pactar con el PSOE".

Además le sorprende, y a la vez entristece, que las criticas hacia ellos coincidan tanto de los partidos contra los que se enfrentan como son PSOE, Bildu... como por parte de UPN.

Para el diputado navarro, la integración de su plataforma en el PP forma parte de un proceso natural y es que, cuando se comparten ideas y objetivos, todo es más fácil: "Es evidente cuando hay un interés mutuo. Hemos compartido listas, compartimos principios y valores desde hace muchísimos años y es lógico viendo la situación en la que estábamos".

Eso sí, ha querido dejar claro que este acuerdo no supone una afiliación al Partido Popular, aunque no ha cerrado la puerta del todo: "No nos hemos afiliado al PP, lo que no quiere decir que pueda militar sin ningún problema, pero en este momento no. Lo que hemos hecho es converger y unir fuerzas para el futuro".

Objetivo: conseguir el cambio político en España

La meta común es lograr ese esperado cambio en el Gobierno de nuestro país y para ello Adanero ve clave unir a la centroderecha, todo ello para sacar de la Moncloa a un Pedro Sánchez que no duda en utilizar todas sus armas para evitarlo: "El problema que tenemos es que si lo consigue, si durante estos 4 años ha hecho lo que ha hecho, te puedes imaginar lo que va a hacer en una legislatura más. Nos jugamos mucho más que un cambio de Gobierno en una situación normalizada".

En cuanto al caso de Navarra, habla de mantener la ilusión para intentar darle la vuelta a la situación política y de trabajar en hacer una alternativa creíble e ilusionante, algo extrapolable al panorama nacional. "En Navarra tenemos al PSOE gobernando con los mismos apoyos que Sanchez, o sea con nacionalismo, con Podemos y con Bildu. Por eso no entendemos lo que se ha hecho por parte de UPN de romper el centro derecha", ha remarcado Adanero que en este sentido el objetivo es "unir a todos aquellos navarros de centroderecha que entienden con el sanchismo no se puede pactar".

Polémica en Castilla y León

En cuanto al conflicto abierto en Castilla y León entre el PP y Vox, diputado navarro no ha querido posicionarse abiertamente. "Lo que me faltaba", ha expresado, pero sí que ha analizado la situación: "Hay que tener claro el objetivo, como se llevan a cabo esas medidas y a partir de ahí hacer una apuesta en común".

Para finalizar, Adanero ha expresado que "los gobiernos de coalición siempre son complicados", poniendo de ejemplo al propio Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Solo hay que fijarse en el gobierno de coalición de Sanchez con Podemos, con todos los líos que tienen. Pero, ¿qué ocurre? Que ellos para eso son especialistas".