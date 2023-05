Belarra pulveriza a Sánchez y ridiculiza sus decisiones en todas las áreas

Lo nunca visto entre una ministra y su presidente. La líder de Podemos aprovecha su mitin en Bilbao para destrozar a su "jefe" con la política de vivienda, Marruecos y sus alianzas vascas.

Lo nunca visto. El ataque brutal de una ministra del Gobierno contra su propio presidente. Los nervios en la izquierda se disparan ante el 28-M y dejan escenarios surrealistas en la política española.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha cargado este viernes contra los anuncios electorales en materia de vivienda de Pedro Sánchez y ha asegurado que es "imposible creer las promesas" del PSOE en solitario, como cuando alude que va a aumentar la vivienda protegida un 50% cuando, a su juicio, es su formación quien empuja para lograr avances en esta materia.

El PSOE firmó conmigo antes de que entráramos en el gobierno que se iban a regular los precios al alquiler.



Hemos tardado 4 años en tener ley.



Sin nosotras, no sabe defender las conquistas ni promover los avances.



"Lo que tenía que haber dicho el presidente es que Podemos me va a obligar a que en los próximos cinco años se aumente un 50% la vivienda protegida. Ese hubiera sido el titular, ese hubiera sido el anuncio", ha ironizado durante un acto de campaña en Bilbao para arropar a su marca vasca Elkarrekin Podemos, la suma de Podemos, IU y Alianza Verde.

También ha reprochado la "fuertísima alianza conservadora" que mantiene en el País Vasco Sánchez con el PNV para loar que es Podemos quien está construyendo una nueva cultura de colaboración entre fuerzas progresistas, como se ha demostrado en Navarra entre distintos partidos, con Bildu como referente.

Sánchez y los fondos buitres

"A mí no se me olvidan las reuniones del presidente Sánchez con los fondos buitre. No se me olvida que fue el ministro Ábalos el que dijo que la vivienda sí, bueno, era un derecho, pero sobre todo era un bien de mercado", ha clamado Belarra.

Belarra ha censurado que al PSOE le "tiemblen las piernas" tanto para "promover los avances" como "para defender las conquistas", citando expresamente el pacto que alcanzó con el PP para reformar la Ley solo sí es sí'.

Es más, ha alertado de que cuando los socialistas actúan en solitario se cambia la posición histórica el país con el giro sobre el Sáhara Occidental, para "arrodillarse" ante Marruecos, o se aumenta de rango al teniente general Arturo Espejo Valero, "que con toda la evidencia disponible es uno de los responsables de la muerte de Mikel Zabala".

En clave vasca ha atacado la colaboración entre PSOE y PNV, que solo hacen retoques "cosméticos" y ha llamado a cambiar la política "histórica de alianzas" en el País Vasco y seguir el ejemplo de Navarra, donde las fuerzas de izquierda forman parte de Gobierno gracias a la abstención de Bildu. Y aquí ha insistido en que Podemos debe ser clave.