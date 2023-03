La increíble lectura que hace Moncloa de la moción de censura: otro 'trifachito'

La interpretación que hacen desde la Moncloa de lo visto y oído en el Congreso estos dos días deja a las claras cuál es la estrategia de Sánchez. Todo el que esté a su derecha es 'facha'.

En los corrillos posteriores a la moción de censura o a cualquier debate en el Congreso, cuando no hay micrófonos, los partidos y el Gobierno aprovechan para hablar con la prensa y dejar sus mensajes más jugosos normalmente off the record, es decir sin poder citar la fuente con nombres y apellidos. Es interesante por tanto comprobar la lectura que cada cual quiere hacer del debate, el mensaje que quiere trasladar a la opinión pública de manera más o menos sibilina.

En esta caso, la más jugosa ha sido la que llega desde el Gobierno. Aseguran fuentes de la Moncloa que la moción de censura ha servido para ver a un Partido Popular y a un Ciudadanos de “extrema derecha” con discursos “muy alejados de la realidad”. Ni que decir tiene que eso mismo piensan de Vox y, además, en su caso lo dicen en voz alta. Se trata de reeditar con fórceps el trifachito de Colón. Meter a todos en el mismo saco.

La batalla está en el centro. Feijóo se lleva ya 700.000 votos del PSOE más moderado. Ahí se deciden las elecciones y Sánchez trata a la desesperada de reconquistar ese espacio perdido.

¡Delirante es poco! El discurso de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, podrá ser calificado de muchas maneras, pero desde luego no como de ultraderecha o extremo. Nada más lejos de la realidad. Ha sido contundente en la crítica al Gobierno, como corresponde al principal partido de la oposición, pero moderado en el tono y las maneras, nada agresivo y desde luego marcando distancias con Vox. Otro tanto se puede decir de la intervención de Inés Arrimadas. Cualquier cosa menos de extrema derecha.

Lo que ocurre es que el Gobierno encaja muy mal las críticas y sobre todo deja clara su estrategia: pretenden dibujar a un PP de ultraderecha para contrarrestar la conquista del centro que ha emprendido Feijóo, al parecer con éxito según las encuestas. Con Cs, tres cuartos de lo mismo. La batalla está en el centro. Feijóo se lleva ya 700.000 votos del PSOE más moderado. Ahí se deciden las elecciones y Sánchez trata a la desesperada de reconquistar ese espacio perdido.

Vox y el PP salen "satisfechos"

Los demás partidos hacen también sus propias lecturas de los efectos de la moción de censura. En Vox no se ve euforia, ni mucho menos, pero aseguran que les ha dado protagonismo y les va a suponer un impulso. “Estamos mejor hoy que hace 3 días, sin duda”, dicen desde el partido de Abascal.

El PP cree también que “sale fortalecido” porque “han sido claros” en todo momento, desde que Abascal anunció en diciembre que iba a presentar su segunda moción de censura. El discurso de Gamarra y la decisión de renunciar a la réplica a Tamames estaban “perfectamente coordinados” con Feijóo y se sienten “fuertes”. Creen incluso que esto le puede hacer perder a Vox un porcentaje de votos que traducido a escaños puede dispararse y suponer un varapalo importante en las urnas.