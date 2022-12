Feijóo descarta una 'OPA' contra Arrimadas y lanza un aviso a Sánchez

El líder del PP ha revelado que se reunió con la líder de Cs "hace unos días" pero no intentará fichar a ninguno de sus cargos.

Alberto Núñez Feijóo ha desvelado que se ha reunido con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un momento en el que la formación naranja es un 'polvorín'. Sin embargo, ha dejado claro que, en esa "reunión cordialísima", no se habló de cargos ni de personas que puedan marcharse rumbo al PP, sino de la "deriva autoritaria del Gobierno".

"Yo no vengo a hacerle OPAS a los partidos sino a ponerme a disposición de sus votantes. Y lo bueno en la democracia es que los votantes no son reos de ningún partido. Votan cada cuatro años y lo magnífico de la democracia es que no solamente se puede elegir al Gobierno sino que se puede cambiar", ha declarado en una entrevista en Espejo Público.

En cuanto a si el PP ficharía a Arrimadas si al final es Edmundo Bal el que gana las primarias, Feijóo ha asegurado que al PP "lo que le interesa es ampliar su base electoral" y ha añadido que están trabajando en eso.

Pero ésta no ha sido la única reunión que ha tenido Feijóo con los líderes de los partidos, sino que ha asegurado que si se ha reunido con líderes de todos los ha "podido": "He visto al líder del PNV, he visto a Inés Arrimadas, he visto a Iñigo Errejón, he estado con Yolanda Díaz y he estado con Abascal y también con el líder de UPN".

"Si no gano las elecciones, no me corresponde gobernar"

Además, el líder de los populares ha asegurado que huirá de todo tipo de pactos para llegar a la Moncloa si no gana las elecciones: "Si no gano las elecciones, no me corresponde gobernar", ha asegurado, al tiempo que ha puesto el foco en cómo el Gobierno está utilizando el calendario festivo de diciembre para legislar al dictado del independentismo e impulsar algunas de sus leyes más polémicas.

De hecho, considera que gran parte de ellas no tienen el respaldo de los ciudadanos, por lo que Sánchez no tendría la "autorización de las urnas" para llevarlas a cabo. "Estamos ante un Gobierno insólito. Ha hecho lo contrario de lo que se había comprometido a hacer. Es un fraude electoral", ha dicho.

Por ello, ha defendido la actuación del PP al llevar ante el Tribunal Constitucional el intento del Gobierno de asaltarlo, a sabiendas de que podría estar fuera de la legalidad. "Ha funcionado el Estado de Derecho. ¿Hay algo más democrático que recurrir al Tribunal Constitucional y que dicte un auto en el ámbito de sus competencias?", ha sentenciado el líder del PP.

🗣️ @NunezFeijoo en @EspejoPublico: “Por supuesto que el Gobierno sabía que lo que estaba haciendo era inconstitucional”. pic.twitter.com/62VskZdo2u — Partido Popular (@ppopular) December 23, 2022

Dicho esto, ha avisado que su partido actuará si el PSOE y sus socios registran el mismo texto en el Congreso a través de otra proposición de ley, pese al fallo del TC. "Esperaremos a ver cuál es el texto de la ley. Si el texto es exactamente igual que esas enmiendas que fueron paradas por el Tribunal Constitucional creemos que volvemos otra vez a un supuesto de inconstitucionalidad porque el Gobierno le roba a los jueces la competencia para nombrar dos miembros del CGPJ y porque roba al Constitucional las competencias que tiene para acreditar la idoneidad de los candidatos a magistrados del TC", ha declarado.

Tras criticar la "sobreactuación" del Ejecutivo estos días tras conocerse la decisión del tribunal de garantías, Feijóo ha criticado también las comparecencias esa misma noche de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y del presidente del Senado, Ander Gil, presentándolas como una declaración institucional cuando ese texto "no pasó por la mesa ni se comentó con los portavoces".

"No es una declaración institucional sino una declaración unilateral, que viene perfectamente manejada por el Gobierno, que invade el Poder Legislativo y ahora quiere invadir el Poder Judicial", ha aseverado, para denunciar que esta legislatura el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya dictado 133 leyes que "sin discutir" en el Congreso "entran en vigor en el Boletín Oficial del Estado".