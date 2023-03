Cacería fallida y otro fiasco de la izquierda contra el vicepresidente de Ayuso

Se vive una falsa polémica porque el número dos de la CAM recibe el bono social térmico al que tiene derecho como familia numerosa. Igual que el marido... de Mónica García.

La izquierda ha descubierto que el vicepresidente de Madrid, Enrique Ossorio, recibe el bono social térmico al que tiene derecho como familia numerosa. Sí, ese es el escándalo, que cumple la norma y se acoge a ella.

Pero los especialistas en demagogia han encontrado un filón para ejercerla. Que si es una inmoralidad que el vicepresidente de una comunidad autónoma cobre una ayuda a la calefacción y el agua caliente, que si es un abuso…

Argumentos de este tipo que, en el fondo, reflejan que la izquierda se siente superior, tanto como para decidir quién puede acogerse a una norma incluso por encima de lo que diga la norma.

A Ossorio, como al resto de los políticos y de los ciudadanos, hay que exigirles que cumplan la ley. Lo que no es de recibo es pedirles que renuncien a sus derechos como ciudadanos en función del criterio de la izquierda demagógica

Si la norma no gusta se cambia, pero no se puede achacar nada al que la cumple. Los Lobato, Mónica García y demás no tienen legitimidad moral ni legal para decirle a Ossorio que su familia numerosa no puede acogerse a una norma pensada, entre otros, para las familias numerosas.

Si quieren otra norma, que la cambien

Si prefieren otra norma, una que establezca límites de renta por ejemplo para cobrar ese tipo de ayudas, que lo propongan y lo cambien si pueden y tienen mayoría para hacerlo. Mientras tanto tendrán que admitir que el cumpla los requisitos se acoja a la norma vigente porque es su derecho hacerlo.

Nos preguntamos si Pablo Iglesias e Irene Montero, familia numerosa, no se acogen de igual manera al bono social térmico o a cualquier otro descuento para familias de tres o más hijos. Por ejemplo, en Madrid el IBI está también bonificado para todas las familias numerosas. Nadie tiene derecho a cuestionar si una familia de este tipo se acoge al descuento sea cual sea su norma.

Y es que el razonamiento de la izquierda además de demagógico es peligroso. Da pie a que empiece a cuestionarse el acceso a todo lo público en función de la renta. ¿No deberían las rentas altas y los ricos acceder a la sanidad pública si pueden pagar una privada? ¿Pueden llevar a sus hijos a un colegio público si así lo desean o tienen que matricular a sus hijos en un centro privado? ¿Tienen derecho a una pensión pública o, si son ricos, hay que restringirles ese derecho?

